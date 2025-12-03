ECCELLENZA, PROMOZIONE/B – Il Giudice sportivo, gare del 30.11.2025
Eccellenza girone unico, Promozione pugliese girone B: il Giudice sportivo, gare del 30 novembre 2025.
NB: Tra parentesi le giornate di squalifica
ECCELLENZA
ATL. ACQUAVIVA:
ATL. RACALE:
A. TOMA MAGLIE: Manuel Galvez (1); Sergio Diaz Carabajal (1)
BISCEGLIE: Francesco Baietti (1)
BITONTO:
BRILLA CAMPI:
BRINDISI:
CANOSA:
FOGGIA INCEDIT:
GALATINA:
GALLIPOLI:
N. SPINAZZOLA:
NOVOLI: Gianmarco Milanese (4); Tiziano Carlino (dir., 1 – Coppa Italia); Yari Maccarrone (1 – Coppa Italia)
POLIMNIA:
S. MASSAFRA:
TARANTO:
TAURISANO:
UC BISCEGLIE: Emanuel Bocchino (1 – Coppa Italia)
UGENTO:
VIRTUS MOLA: Vito Graziosi (dir., fino al 04/02/26)
—
PROMOZIONE/B
ARBORIS BELLI:
ATL. TRICASE: Riccardo Palumbo (1)
CAROVIGNO: Ammenda di 200 euro
COPERTINO: Luca Renna (all., fino al 11/12/25)
F. TAVIANO:
GINOSA: Ammenda di 500 euro; Pierangelo Carlucci (1); Sebastian Lavazza (1)
LEVERANO:
MANDURIA:
MESAGNE:
OSTUNI:
P. BAGNOLO: Diego Lanciano (1)
R. PUTIGNANO:
SAVA:
SQUINZANO:
TERRE ACAYA-ROCA: Simone Fasini (dir., fino al 11/12/25 – gara dal 27/11); Simone Lo Basso (1)
TREPUZZI (ex S. Pietro Vernotico):
V. LOCOROTONDO: Gianivano Palazzo (1)
V. MATINO:
Ginosa-Leverano (4-2 sul campo): risultato sub iudice, preannuncio di ricorso del Leverano