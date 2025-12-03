Europa League: Roma e Bologna alla sfida decisiva del 6° turno

L’Europa League si prepara a vivere un’altra serata decisiva l’11 dicembre 2025, quando andrà in scena la sesta giornata della fase a maxi girone. La competizione, con il suo formato rinnovato, offre ancora diversi scenari aperti per molte squadre, tra cui le due italiane in corsa: Roma e Bologna. Entrambe sono ancora pienamente dentro la lotta per un posto nella seconda parte del torneo, ma devono migliorare le rispettive posizioni per non complicarsi il percorso europeo.

La Roma arriva al decisivo appuntamento forte di 9 punti, ottenuti attraverso un cammino altalenante fatto di tre vittorie e due sconfitte. La squadra di Gian Piero Gasperini occupa attualmente il 15° posto, una posizione che le consentirebbe oggi l’accesso ai playoff, ma non la qualificazione diretta agli Ottavi, riservata alle prime otto. Il Bologna, invece, con i suoi 8 punti frutto di due vittorie, due pareggi e un ko, è 18°. Le distanze minime tra le due italiane confermano però come la classifica sia estremamente corta e destinata a modificarsi radicalmente proprio nell’ultimo turno.

La Roma dovrà vedersela con un Celtic che in casa ha mostrato personalità: una vittoria e una sconfitta, entrambe partite ricche di intensità, anche se le scommesse Europa League sorridono ai giallorossi, favoriti nelle quote visto il 2.15 per il successo romanista contro il 3.20 di quello scozzese, con il pareggio a 3.40. Scenario diverso per Celta Vigo-Bologna, con gli spagnoli maggiormente considerati visto che il segno 1 è a 2.25 contro il 3.15 rossoblù e il 3.20 di un eventuale pareggio.

La trasferta della Roma è comunque da non sottovalutare anche se lontano dall’Olimpico l’undici del Gasp ha fatto 2 su 2. La squadra scozzese (21ª con 7 punti) è ancora in piena corsa per i playoff e vincendo scavalcherebbe i giallorossi. Gasperini dal canto suo però, che il trofeo lo ha già alzato alla guida dell’Atalanta, sa di aver trovato equilibrio, come dimostrano le due vittorie consecutive che hanno rilanciato le ambizioni della squadra.

Sfida più complessa quella del Bologna, impegnato sul difficile campo del Celta Vigo. Gli spagnoli sono decimi con 9 punti e soprattutto vantano un rendimento interno impeccabile. Per i rossoblù si tratta di un vero esame di maturità: conservare un posto playoff e magari migliorare la posizione dipenderà dalla capacità di affrontare un avversario solido e motivato. L’ultima giornata, dunque, promette tensione e spettacolo, con due italiane ancora pienamente in corsa per continuare il proprio cammino europeo.