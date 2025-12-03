AMATORI – Acli Over 30 e Over 40 Lecce: risultati 6ª giornata, classifica, prossimo turno
ACLI OVER 30 2025/26 – GIRONE A
GIORNATA 6
Grifoni Soleto-Parabita City 1-0
Scorrano-Matino Sportiva 2-6
NT San Cassiano-Le.Ca. Racale 1-0
Palmariggi-GS Castiglione 4-3
Gi.Al. Galatina-Marco Tunno Maglie 1-1
CLASSIFICA
Marco Tunno Maglie 16
Scorrano 12
Grifoni Soleto 11
Le.Ca. Racale 10
Matino Sportiva 10
Gi.Al. Galatina 8
Parabita City 6
Palmariggi 6
Nt San Cassiano 4
Gs Castiglione 2
PROSSIMO TURNO
GIORNATA 7
Parabita City-Scorrano 05/12 h 20.45
NT San Cassiano-Matino Sportiva 06/12 h 14.30
Palmariggi-Gi.Al. Galatina 06/12 h 14.30
GS Castiglione-Le.Ca. Racale 06/12 h 14.30
Marco Tunno Maglie-Grifoni Soleto 09/12 h 20.30
CLASSIFICA MARCATORI (prime posizioni)
9 RETI: Avantaggiato R. (MT Maglie);
7 RETI: De Donno M. (MT Maglie);
6 RETI: Cotardo D. (Scorrano);
—
ACLI OVER 30 2025/26 – GIRONE B
GIORNATA 6
Presicce Acquarica-Ugento 0-1
Gac Taurisano-Pedone C. Salento rinviata
Capo di Leuca-Alliste 3-1
Acas Salve-Ascla Tiggiano 2-2
Rossoblu Tricase-Rudianus 4-0
CLASSIFICA
Acas Salve 16
Ugento 15
Capo Di Leuca 10
Alliste 10
Rossoblu Tricase 9
Presicce Acquarica 7
Gac Taurisano 6
Ascla Tiggiano 5
Rudianus 3
Pedone C. Salento 3
PROSSIMO TURNO
GIORNATA 7
Ugento-Gac Taurisano 05/12 h 20.30
Pedone C. Salento-Capo di Leuca 05/12 h 20.30
Acas Salve-Rossoblù Tricase 06/12 h 14.30
Ascla Tiggiano-Alliste 06/12 h 17.30
Rudianus-Presicce Acquarica rinviata ddd
CLASSIFICA MARCATORI (prime posizioni)
5 RETI: Calabrese A. (Acas Salve), Ponzetta M. (AC Ugento);
3 RETI: Baglivo M. (Presicce Acquarica), Corsano A. (Presicce Acquarica), De Blasi E. (Acas Salve), Garofalo A. (Alliste), Marzo V. (Capo di Leuca);
—
ACLI OVER 40 2025/26
GIORNATA 6
Lucugnano-Casaranese 1-3
Real Collepasso-Amici Muro L. 4-1
CD Otranto-Galatone rinviata
Cannole-Sp. Sanarica 1-0
Virtus Casarano-Spongano 1-3
Matino Sp.-FC Casarano 4-5
Riposa Supp. Casarano
CLASSIFICA
Fc Casarano 15
Casaranese 15
Amici Muro L. 13
Real Collepasso 11
Lucugnano 10
Cannole 9
Cd Otranto 6
Virtus Casarano 6
Matino Sp. 6
Sp. Sanarica 4
Spongano 3
Galatone 1
Supp. Casarano 0
PROSSIMO TURNO
GIORNATA 7+RECUPERI
Sp. Sanarica-Virtus Casarano 06/12 h 14.30
CD Otranto-Amici Muro Leccese 06/12 h 14.30
AC Spongano-Matino Sportiva 06/12 h 14.30
FC Casarano-AC Lucugnano 09/12 h 20.30
Real Collepasso-Casaranese 10/12 h 20.30
Galatone-Supporters Casarano 10/12 h 20.30
Riposa Cannole
Cannole-Casaranese 03/01 h 14.30
CD Otranto-Galatone 03/01 h 14.30
CLASSIFICA MARCATORI (prime posizioni)
11 RETI: Dhimaj A. (CD Otranto), Toma A. (Matino Sportiva);
7 RETI: Caricato I. (Real Collepasso), Lubello I. (FC Casarano);
6 RETI: Guida A. (Matino Sportiva);
(…)