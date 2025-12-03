AMATORI – Aics Over 40 Lecce: risultati 7ª giornata, classifica, prossimo turno
AMATORI AICS LECCE OVER 40 C. 11 2025/26
GIORNATA 7
Ascla Tiggiano-Fatac Scorrano 3-0
FC Galatone-Pol. Uxentum 4-1
Poggiardo-City Gas Revolution 8-1
Aradeo-Alixias 0-0
Castrignano-CD Melissano 1-1
Salve/Morciano-Galatone Romidò 4-5
Presicce Acquarica-Salento Over Seclì 0-3 a tav.
CLASSIFICA
Poggiardo 18
Fc Galatone 13
C.D. Melissano 13
Alixias 12
Atl. Ascla Tiggiano 12
Fc Castrignano 12
Salento Over Seclì 10
Fatac Scorrano 9
E. Coluccia Cutrofiano 8
Aradeo 6
Presicce-Acquarica 6
Galatone Romidò 6
City Gas Revolution 6
Salve/Morciano 0
Pol. Uxentum 0
PROSSIMO TURNO
GIORNATA 8
CD Melissano-Aradeo 04/12 h 20.30
FC Galatone-Fatac Scorrano 05/12 h 20.30
City Gas Revolution-E. Coluccia Cutrofiano 05/12 h 20.30
Poggiardo-Galatone Romidò 06/12 h 18
Salento Over Seclì-Castrignano 07/12 h 10
Alixias-Presicce Acquarica 06/12 h 15
Pol. Uxentum-Ascla Tiggiano 06/12 h 15
(rec. gg 5): Alixias-Salento Over Seclì 03/12 h 20.30
CLASSIFICA MARCATORI (prime posizioni)
12 RETI: Strambaci D.A. (Poggiardo);
8 RETI: Scarlino M. (CG Revolution);
6 RETI: Manco A. (Alixias), Filoni G. (CD Melissano), Scarascia P. (CG Revolution);
(…)