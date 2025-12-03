PODISTICA – Corsa sulle scale del grattacielo e nel centro storico gallipolino: ritorna il Vertical Sprint

Si rinnova l’appuntamento con uno dei più particolari e partecipati eventi del circuito podistico: il “Vertical Sprint – Workout di Forza-Potenza-Resistenza”, organizzato dal Gruppo Podistico Alba A13 di Taurisano, che avrà come location i quasi trecento gradini del grattacielo Hotel Bellavista di Gallipoli.

L’evento prenderà il via alle lunedì 8 dicembre alle ore 8, col raduno in corso Roma 219, nei pressi del Bellavista. Quindi: partenza dal piazzale del Bellavista, salita sino al 13° piano e discesa, corsa verso il centro storico di Gallipoli con passaggio in zona Castello e galleria dei Due Mari; ritorno al grattacielo per la seconda e decisiva scalata, questa volta sino all’ultimo piano, per un totale di due km di pura adrenalina. Special guest, Antonio Maggisano dell’Asd Marathon Cosenza, protagonista nazionale del trail running.

“Siamo orgogliosi di presentare un’altra iniziativa targata Alba A13 – affermano dal Gruppo Podistico Alba A13., presieduto da Daniele Pisacane -. Questa prova sarà un cocktail esplosivo di forza e resistenza, proprio come i concetti sportivi del nostro Ros6Team guidato da Rosario Colona. Non mancherà il nostro entusiasmo e aspettiamo tutti gli amici runner per una giornata di puro divertimento”.

Iscrizioni su cronogare.it.