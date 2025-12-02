BASKET C/m – LSB Lecce cala il settebello, anche Ceglie deve cedere il passo

La marcia della Cce La Scuola di Basket Lecce procede spedita nel nome del collettivo. La coesione di un gruppo in grado di esaltare anche le capacità dei singoli in tutte le zone del parquet. Dopo il successo ottenuto nel derby con Monteroni, la formazione guidata da coach Michelutti ha sconfitto Ceglie per 79-70 tra le mura amiche del Pala “San Giuseppe da Copertino”, in occasione della nona giornata del campionato maschile interregionale di serie C.

Gara dopo gara, il tecnico friulano sta oliando sempre meglio gli automatismi di una squadra dove un compagno è sempre al servizio dell’altro sia in attacco che in difesa. La vittoria contro Ceglie ha incastonato la settima gemma di una regular season equilibrata e ancora tutta da giocare. Gli uomini di Michelutti intanto hanno consolidato il secondo posto in classifica con ben 14 punti a sole 2 lunghezze dalla capolista Nardò. L’unica nota stonata della partita di ieri sera è stato l’approccio timido. Ma dopo il -10 della fine del primo quarto, i padroni di casa si sono ricompattati subito annullando lo svantaggio nella seconda frazione di gioco sul 38 pari, che ha rimandato tutti negli spogliatoi per la pausa lunga.

Nella ripresa i locali hanno tenuto i ritmi alti del secondo periodo allungando nel punteggio e amministrando il vantaggio nel quarto periodo sino al suono dell’ultima sirena. Sugli scudi le prestazioni in fase realizzativa di Zalalis e Tyrtyshnik, autori rispettivamente di 20 e 18 punti, ma è stata ancora una volta la difesa di squadra a fare la differenza in maniera sostanziale. Sono andati in doppia cifra anche Vidakovic e Cantagalli, ma anche Guido, Pallara e il resto del gruppo hanno portato un contributo prezioso nell’economia della gara.

“Siamo stati bravi a recuperare lo svantaggio accumulato nel primo quarto con un’ottima prestazione di squadra – dichiara coach Michelutti a fine gara -. Anche questa volta sono andati in doppia cifra 4 giocatori più Guido e Pallara a 9 punti. Segno che la coralità resta la nostra impronta. Sottolineo anche le prove di Cantagalli e Guido, che si sono sacrificati molto per la squadra facendo 6 assist a testa. Ma in generale mi sono piaciuti tutti, sia per impegno che per voglia di portare a casa questa vittoria”.

La Cce Lsb Lecce è attesa nel prossimo turno dalla trasferta di Mesagne, in programma sabato prossimo con palla a due alle 18.30 contro la Mens Sana Mesagne.

IL TABELLINO

Cce Lsb Lecce – Messapica Ceglie: 79-70

(16-26, 38-38, 58-51)

Cce Lsb Lecce: Guido 9, Tyrtyshnik 18, Pallara 9, Busetta, Cantagalli 11, Mocavero, Cruciani, Vidakovic 12, Fracasso, Zalalis 20. All. Michelutti.

Ceglie: Pieroemilio Ciracì, Convertino, Passaro 11, Cvetanovic 11, invidia, Urso, Carta 3, Argentiero 19, Raoul Ciracì, Salerno 16, Arnaldo 4, Angius 3. All. Faggiano.

(US LSB Lecce, Paolo Conte)

BASKET SERIE C/m GIRONE N

RISULTATI (giornata 9): Assi Brindisi-Nardò 63-70, LSB Lecce-Ceglie 79-70, NV Mesagne-MS Mesagne 82-64, Francavilla-Monopoli 80-87, Barletta-Monteroni 67-84, Molfetta-Cus Foggia 78-72.

CLASSIFICA: Nardò 16 – LSB Lecce, NV Mesagne 14 – Molfetta 12 – Assi Brindisi 10 – NP Monteroni, NM Corato, Ceglie Messapica 8 – Monopoli, Cus Foggia 6 – Francavilla 4 – MS Mesagne 2 – Barletta 0.

PROSSIMO TURNO (6-7/12): MS Mesagne-LSB Lecce, Nardò-Molfetta, Ceglie Messapica-Barletta, Monopoli-NV Mesagne, Monteroni-NM Corato, Cus Foggia-Francavilla.