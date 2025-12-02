BASKET C/m – A9 Nardò non si ferma nemmeno a Brindisi, è l’ottava vittoria consecutiva
L’A9 Nardò espugna Brindisi 63-70 e centra l’ottava vittoria consecutiva, rimanendo in vetta alla classifica a punteggio pieno (16 punti). Dopo un primo quarto equilibrato (16-18), Brindisi alza l’intensità e chiude il secondo periodo avanti 37-34.
Al rientro dagli spogliatoi, però, il Nardò cambia volto: difesa compatta, transizioni rapide e un parziale di 11-25 che ribalta completamente l’inerzia del match. Nell’ultimo quarto i padroni di casa provano a riavvicinarsi, ma i neretini gestiscono con lucidità fino al 63-70 finale. Prestazioni decisive di Kebe, dominante nel pitturato, e di Stonkus, autore di 23 punti. Prossimo impegno: domenica 7 dicembre contro la Clean Up Molfetta.
(US A9 Nardò)
IL TABELLINO
ASSI BRINDISI-PALLA9 NARDÒ 63-70
(16-18, 37-34, 48-59)
Assi Brindisi: Montanile 6, Di Rienzo, Datuowei 15, Pagano ne, Ouattara 4, Valente 5, Brunetti 5, Guadalupi 5, Errico 2, Maffei 21, Sironi ne. All. Laghezza.
A9 Nardò: Stonkus 23, Kebe 13, Tinto 7, Baldasso 7, Zustovich 6, Facciolà 6, Barel 6, Gramazio 4, Barel 4, Gigli 0, Montinaro ne, Fortezza ne. All. Battistini.
BASKET SERIE C/m GIRONE N
RISULTATI (giornata 9): Assi Brindisi-Nardò 63-70, LSB Lecce-Ceglie 79-70, NV Mesagne-MS Mesagne 82-64, Francavilla-Monopoli 80-87, Barletta-Monteroni 67-84, Molfetta-Cus Foggia 78-72.
CLASSIFICA: Nardò 16 – LSB Lecce, NV Mesagne 14 – Molfetta 12 – Assi Brindisi 10 – NP Monteroni, NM Corato, Ceglie Messapica 8 – Monopoli, Cus Foggia 6 – Francavilla 4 – MS Mesagne 2 – Barletta 0.
PROSSIMO TURNO (6-7/12): MS Mesagne-LSB Lecce, Nardò-Molfetta, Ceglie Messapica-Barletta, Monopoli-NV Mesagne, Monteroni-NM Corato, Cus Foggia-Francavilla.