SERIE D/H – Il Giudice sportivo, gare del 30.11.2025
Le decisioni del Giudice sportivo di Serie D girone H dopo la 14esima giornata.
NB: tra parentesi le giornate di squalifica
AFRAGOLESE:
BARLETTA: Stefano Di Jeva (1)
C.D. FASANO: Luigi Agnelli (all., 1)
FERRANDINA: Ammenda di 2000 euro
F. ANDRIA:
F. PUTEOLANA (NOLA): Daniele Cipolla (1)
FRANCAVILLA IN S.: Mirco Musumeci (1)
GRAVINA:
HERACLEA:
MANFREDONIA: Ammenda di 500 euro; Lamin Jallow (2)
MARTINA:
NARDÒ:
PAGANESE:
POMPEI:
P. REAL NORMANNA: Stefano Manzo (1)
SARNESE:
T. ACERRANA:
VIRTUS FRANCAVILLA: Paride Pinna (1)