LECCE – Primavera scatenata in Coppa Italia: steso l’Empoli, ora il Sassuolo

La Primavera del Lecce di Simone Schipa accede agli ottavi di finale di Coppa Italia. I baby giallorossi stamani hanno surclassato l’Empoli per 6-2 e si apprestano ad affrontare il Sassuolo nel turno successivo di inizio gennaio.

Procede bene il recupero e il reintegro in rosa di Eliah Scott, reduce da un lungo infortunio e da qualche settimana di nuovo in campo per ritrovare la condizione. Suo il primo gol contro i toscani, su azione da corner. Il promettente difensore tedesco, in campionato con la Roma, è tornato anche titolare. Dopo il pari dell’Empoli con Baralla, nuovo vantaggio per il Lecce ad opera di Laerke in mischia. Dopo due minuti in gol anche Kodor per il 3-1. Altri tre minuti e Milojevic firma il poker. Nella ripresa ancora Baralla per l’Empoli riaccorcia le distanze ma al 13′ è ancora Kodor a violare la porta avversaria segnando il 5-2. Prima della mezzora, tris personale per il bulgaro classe 2009 che vale il 6-2 finale.