Prima Categoria/B-C, Seconda Categoria/B-C: il Giudice sportivo, gare dell’11.01.2026
Provvedimenti del Giudice sportivo dopo le gare dell’11 gennaio 2026 in Prima e Seconda Categoria Puglia gironi B e C.
NB: Tra parentesi, le giornate di squalifica
PRIMA CATEGORIA B
AVANTI ALTAMURA: Ammenda di 50 euro
CEDAS AVIO BRINDISI: Mattia Martena (1)
DON BOSCO MANDURIA: Enrico Cantoro (1); Arcangelo Di Coste (1 – Coppa Puglia); Christian Scatigna (1 – Don Bosco Manduria)
FC CAPURSO:
FC MANDURIA: Francesco Lotito (1 – Coppa Puglia)
FC SANTERAMO: Carlo Disanto (dir., fino al 22/01/26)
GIOVANI CRYOS: Francesco Semeraro (1 – Coppa Puglia)
LATIANO:
POL. NOCI:
REAL MOTTOLA: Francesco Quero (1)
RS CRISPIANO: Carlo Caputo (all., fino al 29/01/26); Tommaso Giovine (2)
S. VITO:
SOCCER T. FASANO: Amadou Diawo (1)
—
PRIMA CATEGORIA C
ATL. CARMIANO MAGLIANO: Ammenda di 100 euro
CD AVETRANA:
CAPO DI LEUCA:
G. ARADEO:
POGGIARDO 91:
POL. GALATONE:
REAL CELLINO:
RUFFANO: Federico Pellè (2 – Coppa Puglia); Francesco De Giorgi (1 – Coppa Puglia)
SOCCER D. PARABITA: Manuel Mariano (1); Giorgio Stefanelli (1 – Coppa Puglia)
S.P. VERNOTICO (ex Cursi): Filippo Tundo (1)
SUPERSANO:
V. SAN PANCRAZIO:
VEGLIE: Foday Kijera (1)
VIRTUS ERCHIE: Sergio Contessa (1)
—
SECONDA CATEGORIA/B
AC. GIOVINAZZO:
ATL. PALAGIANO:
ATL. PEZZE:
AZZ. CASTELLANA: Alessandro Colonna (1)
DIMATEAM:
FASANO:
FORTITUDO A.D.:
G. PALAGIANELLO:
KC CONVERSANO:
LA BARI SPORTIVA:
MONOSPOLIS:
PRO GIOIA: Dario Nicastro (1 – Coppa Puglia); Daniele Labarile (1 – Coppa Puglia)
PRO MASSAFRA:
REAL SANNICANDRO: Alessandro Cippone (1)
TAF CEGLIE M.:
—
SECONDA CATEGORIA/C
CAROSINO:
CD MELISSANO:
CD POGGIARDO:
C. SOLETO:
KP GALLIPOLI:
MONTEIASI: Mathias Damone (2)
OLYMPIQUE LECCE (ex Melpignano):
POL. MARTIUS: Davide Chiriatti (1)
PRESICCE-ACQUARICA: Domenico Mazzotta (dir., fino al 15/03/26)
REAL NEVIANO:
SAN DONACI:
SAN GIORGIO:
SOCCER G. SURBO:
SPONGANO: Piercosimo Guglielmo (2)
VS TORCHIAROLO: Oronzo Martellotti (dir., fino al 22/03/26); Luca Bianchi (dir., fino al 15/03/26)