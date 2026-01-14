ECCELLENZA, PROMOZIONE/B – Il Giudice sportivo, gare dell’11.01.2026
Eccellenza girone unico, Promozione pugliese girone B: il Giudice sportivo, gare dell’11 gennaio 2026.
NB: Tra parentesi le giornate di squalifica
ECCELLENZA
ATL. ACQUAVIVA:
ATL. RACALE: Alessandro Pirretti (1); Giorgio Ria Nzuzi (1)
A. TOMA MAGLIE: Cristian C. Martina (1); Sabadin Mutisi (1)
BISCEGLIE:
BITONTO:
BRILLA CAMPI:
BRINDISI:
CANOSA:
FOGGIA INCEDIT:
GALATINA: Giacomo Mengoli (1)
GALLIPOLI: Andrea Salvadore (all., fino al 29/01/26 – Coppa Italia); Nelson Magalhaes (1 – Coppa Italia)
N. SPINAZZOLA:
NOVOLI:
POLIMNIA:
S. MASSAFRA:
TARANTO:
TAURISANO: Davide Caputo (mass., fino al 15/03/26); A.K. De Vasconcelos (1)
UC BISCEGLIE:
UGENTO:
VIRTUS MOLA:
—
PROMOZIONE/B
ARBORIS BELLI:
ATL. TRICASE:
CAROVIGNO:
COPERTINO:
F. TAVIANO: Marco Costantini (all., fino al 29/01/26)
GINOSA: Michelangelo Telesca (1); Leonardo Panzarea (1)
LEVERANO:
MANDURIA:
MESAGNE:
OSTUNI:
P. BAGNOLO:
R. PUTIGNANO: Nicola Novelli (1)
SAVA:
SQUINZANO: Ammenda di 250 euro
TERRE ACAYA-ROCA: Jeremias Raffin (1)
TREPUZZI (ex S. Pietro Vernotico):
V. LOCOROTONDO: Ammenda di 50 euro
V. MATINO: