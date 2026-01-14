PROMOZIONE/B – La classifica marcatori dopo la 19ª giornata
Dopo 19 giornate del campionato di Promozione Pugliese girone B, questa è la classifica marcatori:
13 RETI: Pignataro (Squinzano);
12 RETI: Sanyang (Leverano);
11 RETI: Laena (Leverano), Ancora (Squinzano);
9 RETI: Diaz Verde (Manduria);
8 RETI: Afrune (Bagnolo), Manta Andrea (Mesagne), Espindola (Acaya e Roca), Colucci (R. Putignano), Iurato (F. Taviano);
7 RETI: Manta Ale. (Mesagne), Manisi (6 F. Taviano, 1 Atl. Tricase), Fatty (4 Copertino, 3 Mesagne), Siverio Perez (Manduria);
6 RETI: Gennari (F. Taviano), Mastronardi (V. Locorotondo), Nestola (Copertino), Bari (Ostuni), Cilenti (Manduria), Ruibal (Atl. Tricase), Caruso (Ostuni);
5 RETI: Faccini (Ginosa), Natale R. (V. Locorotondo), Verri (F. Taviano), Sowe (Ostuni), Taveri (Mesagne), Novelli (R. Putignano);
4 RETI: Pasculli (Leverano), Cisternino (Acaya e Roca), Vapore (Sava), D’Amanzo (Mesagne), Zolezzi (Ostuni), Fabiano (Sava), Secka (Ginosa), Pinto Mass. (V. Matino), Cecchin (Manduria), Molina (Ginosa), Garcia Coronado (V. Matino), Daugenti (R. Putignano), Laera (R. Putignano);
3 RETI: Poleti (Squinzano), Villani Ale. (Bagnolo), Di Lonardo (Arboris Belli), Magoia (Leverano), Graziano (Atl. Tricase), Alessandrì (P. Bagnolo), Momar Thiam (Ostuni), Balanda (Ostuni), Baclet (2 Taviano, 1 Acaya e Roca), Semeraro (Ostuni), Romanazzo (V. Locorotondo), Raia (Arboris Belli), Amico (Atl. Tricase), Tourè (P. Bagnolo), Daddato (R. Putignano), De Pasquale (Ostuni), Maiolo (Atl. Tricase), Telesca (Ginosa), De Carlo (Mesagne), Spataro (Sava), Almeyra (Acaya e Roca), Mirizzi (Sava), Mbaki (Mesagne);
2 RETI: 37 calciatori;
UNA RETE: 85 calciatori