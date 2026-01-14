ECCELLENZA – La classifica marcatori dopo la 23ª giornata
Dopo 23 giornate del campionato di Eccellenza Pugliese, questa è la classifica marcatori:
12 RETI: Barbero (Racale), Aguilera (2 Canosa, 10 Taranto), Di Piazza (Canosa);
10 RETI: Mingiano (Taurisano), Lopez (Bisceglie), Ramos (UC Bisceglie);
9 RETI: Losavio (Taranto);
8 RETI: Rivadero (Ugento), Ferrari (Brindisi), Oltremarini (A. Toma Maglie), Senè (Bisceglie);
7 RETI: Burzio (Brindisi), Pelosi (Bitonto), Girardi (Acquaviva), Palazzo (Bitonto), Russo Nicola (S. Massafra);
6 RETI: Godoy (Gallipoli), Duque (Novoli), Guglielmi (Acquaviva), Cavaliere (Brilla Campi), Mancarella (Novoli), Garcia Dylan (Acquaviva), Zinetti (UC Bisceglie), Siclari (Foggia Incedit), Serafino (5 Polimnia, 1 Toma Maglie), Saraniti (Brindisi), Bonicelli (UC Bisceglie), Colonna (N. Spinazzola), Ingredda (2 Polimnia, 4 N. Spinazzola), Saani (UC Bisceglie), Lavopa (Bisceglie), Buonsante (Polimnia);
5 RETI: Pirretti (Racale), Ferreira L. (Novoli), Gonzalez Sabate (Gallipoli), Ousfar (N. Spinazzola), Sosa (3 S. Massafra, 2 Novoli), Citro (Bisceglie), Strambelli (Canosa), Signorile (Polimnia);
4 RETI: Imoh (Taranto), Albin Gomez (Ugento), Altamura (V. Mola), Capobianco (V. Mola), Castro (Bisceglie), Calò (Brilla Campi), Amoroso (Bisceglie), Maiolo (Taurisano), D’Elia (UC Bisceglie), Marti (Brilla Campi), Morisco (S. Massafra), Lamacchia (Canosa), Fucci (Acquaviva), Galan (Racale), Kordic (S. Massafra);
3 RETI: Maiorino (S. Massafra), Russo Sante (Taranto), Jimenez (Canosa), Carrozzo G. (Ugento), Quarta Francesco (V. Mola), Calabria (Taranto), Dembelè (Foggia Incedit), Ferrero (N. Spinazzola), Scaringella (Brindisi), Stefanini (N. Spinazzola), Beitia (Gallipoli), Mariano (Brilla Campi), Urbano (Ugento), Marzio (Gallipoli), Soldani (UC Bisceglie), Bernaola (Brindisi), Cutrone (Bitonto), Ongania (A. Toma Maglie), Loiodice (Taranto), Alfarano (A. Toma Maglie), Pizzo (N. Spinazzola), Dellino (Polimnia=, Fracchiolla (Bitonto), Mercurio (Polimnia);
2 RETI: 57 calciatori;
UNA RETE: 97 calciatori