AMATORI – Aics Over 40 Lecce: risultati 12ª giornata, classifica, prossimo turno
AMATORI AICS LECCE OVER 40 C. 11 2025/26
GIORNATA 11
Atl. Ascla Tiggiano-Salve/Morciano 6-0
Aradeo-Fatac Scorrano 1-1
C.D. Melissano-Galatone Romidò 3-1
Salento Over Seclì-City Gas Revolution 7-0
Pol. Uxentum-E. Coluccia Cutrofiano 5-0
Presicce Acquarica-FC Castrignano 3-1
Poggiardo-FC Galatone 1-1
CLASSIFICA
Poggiardo 31
Salento Over Seclì 24
C.D. Melissano 24
FC Galatone 23
Atl. Ascla Tiggiano 21
Alixias 19
FC Castrignano 15
Galatone Romidò 15
Fatac Scorrano 14
Aradeo 13
E. Coluccia Cutrofiano 12
Presicce-Acquarica 9
City Gas Revolution 7
Salve/Morciano 3
Pol. Uxentum 3
PROSSIMO TURNO
GIORNATA 13
FC Galatone-Aradeo 16/01 h 20.30
Alixias-E. Coluccia Cutrofiano 17/01 h 15
FC Castrignano-Atl. Ascla Tiggiano 17/01 h 15
C.D. Melissano-Poggiardo 17/01 h 15
FATAC Scorrano-Galatone Romidò 19/01 h 20.30
Salve/Morciano-Salento Over Seclì 19/01 h 20.30
Presicce-Acquarica-Pol. Uxentum 19/01 h 20.30
CLASSIFICA MARCATORI (prime posizioni)
13 RETI: Scarlino M. (CG Revolution);
12 RETI: Strambaci D.A. (Poggiardo);
10 RETI: Filoni G. (C.D. Melissano)
(…)