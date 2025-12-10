Prima Categoria/B-C, Seconda Categoria/B-C: il Giudice sportivo, gare del 07.12.2025
Provvedimenti del Giudice sportivo dopo le gare del 7 dicembre 2025 in Prima e Seconda Categoria Puglia gironi B e C.
NB: Tra parentesi, le giornate di squalifica
PRIMA CATEGORIA B
AVANTI ALTAMURA:
CEDAS AVIO BRINDISI:
DON BOSCO MANDURIA:
FC CAPURSO:
FC MANDURIA:
FC SANTERAMO:
GIOVANI CRYOS:
LATIANO:
POL. NOCI:
REAL MOTTOLA:
RS CRISPIANO: Cosimo Di Cesare (dir., fino al 04/04/26); Cosimo Miola (dir., fino al 11/02/26); Emanuele Peluso (all., fino al 11/01/26); Riccardo Papa (2)
S. VITO: Ammenda di 100 euro; Gianluca Borromeo (1)
SOCCER T. FASANO: Leonardo Vinci (dir., fino al 18/12/25); Donato Lapadula (1); Mattia Natola (1)
—
PRIMA CATEGORIA C
ATL. CARMIANO MAGLIANO:
CD AVETRANA:
CAPO DI LEUCA:
G. ARADEO:
POGGIARDO 91: Domenico Zocco (1)
POL. GALATONE:
REAL CELLINO:
RUFFANO: Andrea Mele (1)
SOCCER D. PARABITA:
S.P. VERNOTICO (ex Cursi): Zaharadden Dan Almajiri (1)
SUPERSANO:
V. SAN PANCRAZIO:
VEGLIE: Federico Pezzuto (1)
VIRTUS ERCHIE:
—
SECONDA CATEGORIA/B
AC. GIOVINAZZO:
ATL. PALAGIANO: Giuseppe Calia (2)
ATL. PEZZE: Luca Margaritondo (1)
AZZ. CASTELLANA: Davide M. Loperfido (4)
DIMATEAM: Nicola Colonna (1)
FASANO: Francesco Conversano (dir., fino al 11/01/26); Giacomo Baccaro (4); Cosimo M. Di Munno (2); Giacomo Agosto (1)
FORTITUDO A.D.:
G. PALAGIANELLO:
KC CONVERSANO:
LA BARI SPORTIVA: Michele Leccese (1 – Coppa Puglia)
MONOSPOLIS: Gianluca Olive (1); Gianluca Lacitignola (1); Gabriele Biundo (1)
PRO GIOIA:
PRO MASSAFRA:
REAL SANNICANDRO:
TAF CEGLIE M.: Francesco Semeraro (1)
—
SECONDA CATEGORIA/C
CAROSINO: Mirko Aperno (2)
CD MELISSANO:
CD POGGIARDO:
C. SOLETO: Alberto Tondi (1); Nicolò Russo (1 – Coppa Puglia)
KP GALLIPOLI:
MONTEIASI:
OLYMPIQUE LECCE (ex Melpignano):
POL. MARTIUS: Cristian Sciurti (dir., fino al 18/12/25)
PRESICCE-ACQUARICA:
REAL NEVIANO:
SAN DONACI: Andrea Del Casale (dir., fino al 11/01/26)
SAN GIORGIO:
SOCCER G. SURBO:
SPONGANO:
VS TORCHIAROLO: