SERIE D/H – Il Giudice sportivo, gare del 07.12.2025
Le decisioni del Giudice sportivo di Serie D girone H dopo la 15esima giornata.
NB: tra parentesi le giornate di squalifica
AFRAGOLESE: Lorenzo Filippini (1)
BARLETTA:
C.D. FASANO:
FERRANDINA:
F. ANDRIA:
F. PUTEOLANA (NOLA):
FRANCAVILLA IN S.: Gabriele Germinio (1); Michele Ferrara (1)
GRAVINA: Pierluigi Lagonigro (1)
HERACLEA:
MANFREDONIA:
MARTINA: Sebastian Piriz (1)
NARDÒ:
PAGANESE: Antonio Bocchetti (dir.,fino al 10/02/26)
POMPEI:
P. REAL NORMANNA:
SARNESE:
T. ACERRANA: Emanuele D’Anna (all., 1)
VIRTUS FRANCAVILLA: Franco Sosa (1)
Gara Pompei-T. Acerrana: preannuncio di reclamo del Pompei, risultato (1-1) sub iudice.