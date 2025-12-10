ECCELLENZA, PROMOZIONE/B – Il Giudice sportivo, gare del 07.12.2025

Eccellenza girone unico, Promozione pugliese girone B: il Giudice sportivo, gare del 7 dicembre 2025.

NB: Tra parentesi le giornate di squalifica

ECCELLENZA

ATL. ACQUAVIVA:

ATL. RACALE:

A. TOMA MAGLIE:

BISCEGLIE: Ammenda di 100 euro; Felice Taccogna (1)

BITONTO: Francesco Morgese (dir., fino al 13/04/26: “Benché inibito fino al 13/02/2026 era presente nell’area antistante gli spogliatoi e spingeva un tesserato avversario creando un capannello di calciatori e dirigenti durato due minuti; il medesimo dirigente colpiva con un calcio allo stinco un tesserato avversario, e, successivamente, veniva allontanato dai dirigenti locali”)

BRILLA CAMPI: Ammenda di 100 euro; Luca J. Layus (1)

BRINDISI: Alex Benvenga (1)

CANOSA: Ammenda di 50 euro

FOGGIA INCEDIT:

GALATINA:

GALLIPOLI:

N. SPINAZZOLA:

NOVOLI: Ammenda di 100 euro

POLIMNIA: Saliou Tirera (3: “Al termine del primo tempo, dopo aver protestato avverso una decisione arbitrale, iniziava a colpire con calci diversi oggetti presenti nei pressi del proprio spogliatoio, rompendo completamente un bidone e creando tensione con i componenti della società avversaria, senza conseguenze per l’intervento del direttore di gara e degli allenatori di entrambe le squadre”)

S. MASSAFRA:

TARANTO: Ammenda di 100 euro; Luigi Panarelli (all. fino al 11/01/26); Fabio F. Delvino (1)

TAURISANO:

UC BISCEGLIE:

UGENTO: Alejo Urbano (2); Tomas Rivadero (1)

VIRTUS MOLA: Nicola Anaclerio (1)

Bitonto-Gallipoli (1-1 sul campo): risultato sub iudice, preannuncio di ricorso del Gallipoli

—

PROMOZIONE/B

ARBORIS BELLI: Giuseppe Palmisano (dir., fino al 11/02/26); Gianvito Terrafino (1); Hugo Urrutia (1)

ATL. TRICASE:

CAROVIGNO: Andrea Perrone (2); Mattia Perrone (1)

COPERTINO:

F. TAVIANO: Gabriele Marino (dir., fino al 11/02/26); Gianmarco Strafella (1); Andrea Portaccio (1); Fernando Carrozza (1); Fernando Carrozza (1 – Coppa Italia)

GINOSA:

LEVERANO: Gabriele F. Galasso (dir., fino al 31/12/25); Danilo Giannotti (1)

MANDURIA:

MESAGNE: Ndiaye Babacar (1)

OSTUNI:

P. BAGNOLO:

R. PUTIGNANO: Andrea Casulli (1)

SAVA:

SQUINZANO: Ammenda di 300 euro; Angelo Poso (all., fino al 31/12/25); Fernando Brue (1)

TERRE ACAYA-ROCA: Ammenda di 400 euro; Giancarlo Galati (dir., fino al 31/12/25); Oscar Greco (all., fino al 11/01/26); Leonardo Montagnolo (4, “Teneva condotta irriguardosa nei confronti del direttore di gara”); Allan Pierre Baclet (3, “Colpiva con una spallata e successivamente con una testata un calciatore avversario causandogli rossore”)

TREPUZZI (ex S. Pietro Vernotico): Vincenzo D. Guerrazzi (dir., fino al 11/03/26, “Entrava senza autorizzazione nello spogliatoio arbitrale, tenendo condotta gravemente irriguardosa nei confronti dell’osservatore arbitrale. Uscendo, chiudeva la porta con estrema violenza, tale che la stessa colpiva l’osservatore arbitrale senza cagionare conseguenze”)

V. LOCOROTONDO:

V. MATINO: Cristina Costantino (dir., fino al 11/02/26)