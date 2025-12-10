FEMMINILE – U15 Caroli Hotels, l’ottava edizione va alle ragazze dell’Inter

L’Inter vince l’ottava edizione del Trofeo Caroli Hotels Under 15 Femminile superando in finale con un secco tre a zero le pari eta’ della Juventus allo stadio “Antonio Bianco” di Gallipoli. Le milanesi succedono alla Sampdoria vincitrice nel 2024.

Il match, combattuto e intenso, arbitrato da Alessia Ancora della sezione AIA di Casarano, è stato equilibrato nel primo tempo. Nella ripresa pero’ le nerazzurre sbloccano il risultato nei primi minuti con Della Morte. Le bianconere provano a rialzarsi ma le avversarie ne approfittano per arrotondare il punteggio prima con Morandi e poi con Calderoni nelle battute conclusive.

Questi tutti i premi consegnati: Premi Stelle del Torneo (7 premi): Alice Gionfriddo (Atletico Siracusa); Brenda Osemwingie (Parma); Maya Bizzarri (Roma); Anna Perotti (Sampdoria); Annalisa Veneselli (Sassuolo); Francesca Marco (Juventus); Anita Morandi (Inter); Premio Miglior Giocatrice: Viola Rizzotto (Inter); Premio Miglior Allenatore: Marcello Bellini (Inter); Premio Miglior pubblico: Roma; Premio Fedeltà: Juventus.

Il torneo si è giocato sui campi comunali di Melissano, Alezio e Gallipoli e nelle strutture private Centro Europa Sport di Nardò ed Heffort Sport Village di Parabita. L’evento rientra nel network dei Trofei Caroli Hotels organizzato dall’Asd Capo di Leuca presieduta da Mario Caputo e dal noto gruppo alberghiero e capeggiato dal direttore generale Attilio Caroli Caputo.