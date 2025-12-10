AMATORI – Aics Over 40 Lecce: risultati 8ª giornata, classifica, prossimo turno
AMATORI AICS LECCE OVER 40 C. 11 2025/26
GIORNATA 8
CD Melissano-Aradeo 3-2
FC Galatone-Fatac Scorrano 2-0
City Gas Revolution-E. Coluccia Cutrofiano 3-3
Poggiardo-Galatone Romidò 6-0
Salento Over Seclì-Castrignano 5-0
Alixias-Presicce Acquarica 3-0 a tav.
Pol. Uxentum-Ascla Tiggiano 0-2
(rec. gg 5): Alixias-Salento Over Seclì 0-2
CLASSIFICA
Poggiardo 21
FC Galatone 16
Salento Over Seclì 16
C.D. Melissano 16
Alixias 15
Atl. Ascla Tiggiano 15
FC Castrignano 12
Fatac Scorrano 9
E. Coluccia Cutrofiano 9
City Gas Revolution 7
Aradeo 6
Presicce-Acquarica 6
Galatone Romidò 6
Salve/Morciano 0
Pol. Uxentum 0
PROSSIMO TURNO
GIORNATA 9
City Gas Revolution-FC Galatone 12/12 h 20.30
FC Castrignano-Poggiardo 13/12 h 15
Salve/Morciano-Aradeo 15/12 h 20.30
Fatac Scorrano-Salento Over Seclì 15/12 h 20.30
Presicce Acquarica-E. Coluccia Cutrofiano 15/12 h 20.30
Galatoione Romidò-Pol. Uxentum 15/12 h 20.30
CD Melissano-Alixias 15/12 h 20.30
CLASSIFICA MARCATORI (prime posizioni)
12 RETI: Strambaci D.A. (Poggiardo);
8 RETI: Scarlino M. (CG Revolution), Filoni G. (CD Melissano);
6 RETI: Manco A. (Alixias), Misciali G. (Salento Over Seclì), Scarascia P. (CG Revolution), Cqputo R. (Poggiardo), Giuri V. (Aradeo);
(…)