DILETTANTI – Finali playoff 1B, 2B e 3ª Lecce: risultati e verdetti

Si sono chiusi ieri anche i campionati dilettantistici pugliesi con la disputa dei residui playoff in Prima, Seconda e Terza Categoria.

Nel girone B di Prima Categoria, il Real Putignano vince i playoff pareggiando 1-1 la finale casalinga contro la Rinascita Rutiglianese, risultato emerso dopo la disputa dei supplementari. Prevale la formazione di Putignano per la miglior classifica nella stagione regolare.

Nei playoff di Seconda Categoria girone B colpo esterno, in finale, dell’Esperia Monopoli che passa per 2-1 sul campo della Grumese, successo che la pone in posizione privilegiata in caso di ripescaggio in Prima.

Nella finale playoff di Terza Categoria girone Lecce, successo ai supplementari del Supersano, per 3-2, sullo Spongano. Il Supersano sale in cima alla speciale graduatoria dei ripescaggi per l’accesso in Seconda Categoria.