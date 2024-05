LECCE – Gotti: “Risposta caratteriale forte. Ora mi godrò il Salento qualche giorno…”

Il Lecce chiude con una buona prestazione a Napoli, di fronte ai campioni d’Italia uscenti. Luca Gotti analizza il pareggio a reti bianche del “Maradona” e parla del suo imminente futuro che potrebbe continuare a intrecciarsi col Salento.

“Sono contento del risultato arrivato dopo due sconfitte consecutive. Abbiamo dato risposte caratteriali forti, provandoci e mettendo in campo tutto ciò che avevamo. È questo l’atteggiamento giusto. La partita si può anche perdere ma si lascia il campo con la consapevolezza di averla affrontata nel modo giusto e questo vuol dire che scatta qualcosa sul piano della mentalità, sulla volontà di alzare l’asticella e di non accontentarsi. A fine primo tempo ero molto arrabbiato perché potevamo fare molto più male, ma abbiamo retto l’urto per tutta la partita e questo è un merito, dando loro sempre fastidio e avendo la vitalità per andare spazi stretti per far male. Avevamo tanti diffidati ma nessuno ha pensato di prendersi un’ammonizione alla penultima partita e di chiuderla lì in vista degli impegni con le nazionali. Ora avremo sette o otto ragazzi che continueranno a giocare, tra Europeo e Under 21. Nessuno mi ha chiesto di fare meno lavoro in questa settimana e ci siamo impegnati come fossimo alla decima di campionato. Questa è la strada giusta. Personalmente ho cercato di mettere mano con la mia visione e di sistemare o modificare qualcosa dove ce ne fosse bisogno. Avevo sempre pensato di fare il vice allenatore, che è un altro tipo di lavoro e per tanti anni avevo trovato una certa dimensione che mi dava soddisfazione e una qualità di vita migliore che, da allenatore, viene un po’ meno. Poi la vita ti sorprende ed è giusto farsi accompagnare da questa sorpresa e arrivare fino ad oggi. Dorgu? Non so se è già pronto per altri palcoscenici ma succederà, ha tutti i margini di sportivo di altissimo livello, credo che indosserà maglie importanti ma forse deve stare ancora un po’ in zona confort. Futuro? Non abbiamo fissato un appuntamento, rimarrò in Salento qualche altro giorno per godermelo e poi ci siederemo attorno ad un tavolo con grande serenità- In comune abbiamo la visione a lungo termine, quindi non vedo grandi problemi nel continuare anche se, nel calcio, non bisogna dare nulla per scontato.”

(Sky/Dazn/Tmw)