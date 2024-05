ECCELLENZA – Spareggi nazionali, esordio con pari per il Bisceglie in Calabria

in foto: Konè, autore del gol dell'1-2copyright: Coribello/SalentoSport

Si apre con un pareggio (3-3) e con un bel po’ di rimpianto l’avventura del Bisceglie negli spareggi nazionali per le seconde di Eccellenza. Dall’esito del mini torneo dei nerazzurro stellati dipenderà l’eventuale ripescaggio della Virtus Matino.

Nella gara d’andata delle semifinali, la squadra di mister Di Meo ha pareggiato per 3-3 a Lamezia, sul campo della Vigor, dopo essere, però, stata in vantaggio di due reti sino al 60′. Vantaggio ospite con un autogol di Vilella al 30′, poi Bernardi pareggia per la Vigor al 37′; nella ripresa, gol dell’1-2 di Konè al 9′ e di Di Rito al 15′, prima della rimonta calabrese grazie alle reti di Foderaro al 31′ e di Catania al 34′.

La gara di ritorno si giocherà domenica prossima al “Gustavo Ventura”. Al Bisceglie basterà non perdere o pareggiare per 1-1 o 2-2; col 3-3 si andrà ai supplementari e poi agli eventuali rigori.