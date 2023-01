Prima Categoria/C, Coppa Puglia: il Giudice sportivo, gare dall’11 al 15.01.2023

Provvedimenti del Giudice sportivo dopo le gare dall’11 al 15 gennaio in Prima Categoria girone C Puglia e in Coppa Puglia.

NB: Tra parentesi, le giornate di squalifica

PRIMA CATEGORIA/C

CAPO DI LEUCA: Gaetano Preite (all., fino al 26-01-23)

CURSI:

DB MANDURIA: Pietro Carriero (all., fino al 16-02-23)

FRAGAGNANO: Agostino Talò (1)

F. MICCOLI:

GALATINA:

P. GALATONE:

R. REFUGEES:

RUFFANO:

SD PARABITA: Claudio Calò (1)

SECLÌ:

VERNOLE: Christian De Nigris (1, Coppa Puglia)

VIRTUS LECCE:

ZOLLINO: Giovanni Contino (1), Alberto Tondi (1)

Altre news: La gara tra Noicattaro e Castellana, viziata da un errore arbitrale che diede la vittoria alla squadra ospite, sarà ripetuta. Intanto, domenica scorsa, il Castellana ha perso la partita a tavolino per 3-0 contro il Crispiano per non essersi presentata in campo. Noicattaro-San Vito (del 21-12-22): 3-0 a tavolino per le posizioni irregolari dei tesserati del San Vito Gianni Roma e Aldo Parisi.