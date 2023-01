LECCE – Saluta Bjorkengren: per lo svedese c’è il Brescia

Continua il processo di sfoltimento della rosa in casa Lecce. Come anticipato dal direttore dell’area tecnica giallorossa, Pantaleo Corvino, nella conferenza stampa odierna (LEGGI QUI), John Bjorkengren non fa più parte della rosa di mister Marco Baroni.

Il centrocampista svedese, infatti, è stato ceduto in prestito al Brescia di Pep Clotet, che naviga nelle zone medio basse della classifica di Serie B. Il comunicato:

“L’U.S. Lecce comunica di aver ceduto, a titolo temporaneo con diritto di opzione in favore del Brescia, il diritto alle prestazioni sportive del calciatore John Björkengren al Brescia Calcio. La società giallorossa mantiene il diritto di riacquisto in caso di futura vendita“.

Arrivato a Lecce nel 2020-21, Bjorkengren ha vestito, sempre con grande impegno e dignità, la casacca del Lecce per 52 volte, segnando due reti.