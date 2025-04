PRIMA CATEGORIA/C – E, alla fine, sorpasso fu! Bagnolo in Promozione. Tutti i verdetti del girone C

E alla fine sorpasso sulla linea del traguardo fu. Il Bagnolo, davanti ai suoi tifosi, riesce nell’impresa di battere l’ex capolista Squinzano e di superarlo proprio all’ultima giornata, bissando la vittoria dell’andata (QUI). I bianconeri, in totale, hanno perso tre partite, due delle quali proprio contro il Bagnolo. Pertanto i biancazzurri di capitan Francesco Mariano approdano in Promozione per la prima volta nella loro recente storia (2016 l’anno di fondazione del club presieduto da Daniele Caracuta). Alle 19.45 di oggi grande festa in piazza nel centro del paese.

Lo Squinzano dovrà ripiegare sui playoff giocando anche la semifinale. L’avversario di Ancora e compagni sarà il Capo di Leuca, arrivato quinto a pari punto col Ruffano, contro il quale, però, è in svantaggio negli scontri diretti avendone pareggiato uno e perso l’altro. Il Ruffano, nell’altra semifinale, affronterà il Taviano in trasferta. In zona retrocessione playout questi i verdetti: retrocessione in Seconda Categoria per il Carosino, spareggio salvezza Galatone Calcio-Vaste Poggiardo. Chi lo perderà andrà a far compagnia al Carosino.

Playoff e playout si giocheranno il 27 aprile alle ore 16.30. Il secondo turno dei playoff, la domenica successiva alla stessa ora.

IL TABELLINO

Bagnolo del Salento, stadio “Mundial ’82”

domenica 06.04.2025, ore 16

Prima Categoria girone C 2024/25, giornata 26

POL. BAGNOLO-SQUINZANO 1-0

RETI: 38′ st Alessandrì

POL. BAGNOLO: Antonica, Garzia, Pascali (15′ st Pellegrino), Alessandrì, Costantini, Mariano, Afrune, De Luca (20′ st De Donatis), vergari, De Giorgi, Chiri (33′ st Campa). All. Galiotta.

SQUINZANO: Laghezza, Longo, Indirli, Greco, Resinato, Faccini, Paiano, D’Amanzo (25′ st Libertini), Falconieri, Ancora, Quarta. All. Politi.

ARBITRO: Sorrento di Lecce.