PROMOZIONE – Taurisano vs C.D. Otranto, continua il testa a testa: i tabellini della 30ª

Il Taurisano si aggiudica lo scontro diretto col Terre di Acaya e Roca grazie alle reti di Mingiano e Sansò, respingendo l’attacco dell’Otranto vittorioso sul Copertino. Per la squadra di Mazzeo è la quinta vittoria consecutiva, nono risultato utile di fila. Domenica prossima la classifica sarà ancora più delineata col recupero tra Taurisano e Copertino.

In zona playoff bene il Leverano, terza vittoria di fila e terzo posto in tasca ai danni del Terre. Vince anche il Matino che supera di misura un Tricase sempre più inguaiato. Ai confini della zona playoff vince il Maglie sulla Rinascita Refugees. In coda è retrocessione matematica per il Veglie.

I tabellini della 30esima:

TAURISANO-TERRE DI ACAYA E ROCA 2-0

RETI: 41′ pt Mingiano, 43′ pt Sansò

TAURISANO: Rollo, Quarantya, Mele, Sansò, Cavalieri, Pasca, Bruè, Maiolo (36′ st Solidoro), Delgado, Mingiano, Angelini. All. Manco.

TERRE DI ACAYA E ROCA: Dima, Mingiano (21′ st Camassa), De Nigris, Sindaco (47′ st Vizzino), Trovè (1′ st Makovic), Pellè, Murrone, Plevi, Rutigliano, De Giorgi (13′ st Sergio), Cisternino. All. Greco.

ARBITRO: Portoso di Molfetta.

—

RS CRISPIANO-LEVERANO 1-3

RETI: 4′ pt e 8′ pt Laena (L), 45′ pt Papa (C), 41′ st Sanyang (L)

RS CRISPIANO: Annicchiarico, Dima (43′ st Peluso), Leggieri, Magli, Paciulli, Bello, Nasole F., D’Angelo (25′ st Cissè), Papa, De Bartolomeo (42′ pt Caminiti), Palumbo. All. Peluso.

LEVERANO: Bruno, Manca, Rutigliano (43′ st De Carlo), Valentino (11′ st Ruben), Gubello, Soriano, Sanyang, Spedicato, Quarta (10′ st Pinto), Laena (41′ st Ancora), De Luca. All. Pedone.

ARBITRO: Lombardo di Brindisi.

—

C.D. OTRANTO-COPERTINO 2-1

RETI: 21′ pt Mauro (O), 38′ pt Tourè (O), 22′ st Bruno (C)

C.D. OTRANTO: Caroppo, Mauro, Vigliotti, Negro, Liquori, Conte, Marzo (39′ st Piccinni), Valentini, Tourè (41′ st Nicolazzo), Pietrangelo (39′ st Dollorenzo), Piccinno (18′ st L. Martin). All. Mazzeo.

COPERTINO: Sciuscio, Lillo, Della Bona (22′ st Nestola), Bruno (36′ st Taurino), Stella, Conte, Pinto, Mazzotta, Almeyra, Frisenda, Ciccarese. All. Caragiuli.

ARBITRO: Racanelli di Bari.

(US C.D. Otranto) – L’Otranto prima domina e poi soffre ma i tre punti sono biancazzurri. Finisce 2-1 a favore dei padroni di casa in un match dai due volti al cospetto di un volitivo e coriaceo Copertino. Dopo un primo tempo che vede i locali allenati da mister Vincenzo Mazzeo protagonisti di giocate importanti, nella ripresa gli ospiti reagiscono e mettono in difficoltà i quotati avversari. L’inizio della contesa vede il Copertino partire bene: un paio di calci d’angolo per Frisenda e compagni e un colpo di testa che non trova lo specchio della porta. Col passare dei minuti l’Otranto aumenta i giri del motore e mette tanta qualità nelle giocate. Al 14’ Tourè controlla un ottimo pallone in area di rigore e lo porge a Valentini, l’otto incrocia di sinistro e costringe il portiere alla deviazione in angolo. E sugli sviluppi di un tiro dalla bandierina arriva il vantaggio idruntino. Cross dalla lunetta di Vigliotti e sul primo palo irrompe di testa il baby Raffaele Mauro, classe 2007, che insacca. Il Copertino non reagisce, l’Otranto continua a spingere. Al 38’, il raddoppio. Ancora un corner, caparbio Tourè che controlla il pallone in area di rigore, si libera e scarica un destro potente che si insacca sotto la traversa. Nella ripresa, inizia un’altra partita. Gli ospiti guidati in panchina da Gianluca Caragiuli spinge in maniera convinta, il team di casa fatica a uscire e a guadagnare campo. Dopo una respinta bassa di Caroppo su Almeyra, Conte allontana il pericolo in maniera definitiva, il Copertino accorcia le distanze al minuto 22. Bruno prima calcia dal mezzo dell’area di rigore su avversario, poi riconquista la sfera e ribadisce in porta con il pallone che passa tra le gambe del portiere avversario. Un paio di giri di lancette e l’Otranto ha l’occasione di rimettere distanza doppia, ma al termine di una bella azione corale, Vigliotti spara in spaccata sull’uscita di Sciuscio. Il Copertino ci crede, Caroppo decisivo sul sinistro a incrociare di Frisenda nella sfida tra capitani che chiude la partita. Con questa vittoria casalinga, i biancazzurri del presidente Giovanni Mazzeo salgono a quota 66 punti e conservano il secondo posto in classifica alle spalle del Taurisano. Ora due settimane di stop in occasione delle festività pasquali.

L’Otranto torna in campo il 27 aprile, in calendario la trasferta sul campo del Carovigno.

—

V. MATINO-TRICASE 1-0

RETI: 44′ pt Villani

V. MATINO: Russo, Suppressa, Perrone, Monteleone, De Vito, Rolando, Maraschio (30′ st Schiavano), Pirretti, Elia, Nestola, Villani. All. Cimarelli.

TRICASE: De Donno, Puzzovio, Zocco, Giannuzzi, Turco, Palumbo, Esposito, Vatavu, Caputo, Buttera, Corvaglia. All. Toma.

ARBITRO: Mantuano di Bari.

—

GROTTAGLIE-MESAGNE 0-2

RETI: 18′ pt Politi, 7′ st Lovisi

GROTTAGLIE: Sy, Camassa, Donia, Petrosino (19′ st Ciracì), Campana (9′ st Bavaro), Orlando, Saponaro, Motolese, Galeone, Chiloiro, Malundu. All. Gamarro,

MESAGNE: Sestino, Petracca (26′ st Lippo), Mboupe, Cidera, Cissè, Assindi, Lovisi, Politi (43′ st Petiti), Manta, Sozzo (26′ st Grande), Keita (44′ st Bello). All. Di Serio,

ARBITRO: Specchia di Casarano.

—

TREPUZZI-CAROVIGNO 1-1

RETI: 30′ pt Cavaliere (T), 35′ st Diwouta (C)

TREPUZZI: Centonze, Renna, Donno, Riezzo, De Mitri, Fracella, Miccoli (11′ st Saracino), Scardia, Cavaliere, Falco, Porpora. All. Feudo.

CAROVIGNO: Lamarina, Albano, Leo, Lanzillotti G. (22′ st Marino), Perrone M., Talò, Kaba, Odone, Diwouta, Greco, Perrone A. All. Franco.

ARBITRO: Antico di Brindisi.

—

V. LOCOROTONDO-VEGLIE 4-0

RETI: 42′ pt rig. Romanazzo, 45′ pt Convertini, 28′ st Caruso, 39′ st Pentassuglia

V. LOCOROTONDO: Leuci, Neglia, Convertini, Lacirignola, Prete, Sacoia (22′ st Salvi), Natale (44′ st Lafortezza), Pentassuglia, Caruso (40′ st Tursi), Romanazzo (34′ st Turnone), Dos Santos (22′ st Palmisano). All. Calabretto.

VEGLIE: Mele (39′ st Quarta), De Vanna, Ligori, Cherif, Ribezzi, Del Monte, Ciucci (21′ st Marsico), Musardo, Mbengue, Fatty, Fonte (21′ st Cacciatore). All. Maci.

ARBITRO: Morleo di Brindisi.

—

R. REFUGEES-MAGLIE 0-1

RETI: 24′ pt Duarte

R. REFUGEES: Diop, Mdiaye, Dan Almajiri, Duku, Gueye M., Gueye N., Ndom, Ouedraogo, Ndoye, Lupo (17′ st Agbere), Thiam. All Olivieri.

MAGLIE: Carretta, Tecci, Gningue, Galvez, Amato, Castellaneta, Ongania, Diaz, Duarte (10′ st Marocco), Fernandez, Mossolini. All. Giuliatto.

ARBITRO: Torre di Barletta.

—

R. PUTIGNANO-SAVA 0-0

R. PUTIGNANO: Angelini, Vinella, Franchinim,, Sportelli, Palazzo A., Daddato, Casulli (15′ st Calio), Daugenti, Laera, Nitti, Di Cosola. All. Palazzo F.

SAVA: Maraglino, Di Maggio (26′ st Fina), Lomartire, Motti (15′ st Maraglino), Danese, Margarito, Narducci, Lotito, Scarci, Riezzo, Sibilla. All. Colluto.

ARBITRO: Salso di Barletta.