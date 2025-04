ECCELLENZA – Tutti i verdetti dell’ultima giornata. Playout Racale-Foggia Incedit ma…

In archivio la stagione regolare di Eccellenza pugliese coi primi verdetti. In Serie D, ma già da tempo, ci è andato il Barletta. Ai playoff di girone, semifinali Galatina-Canosa e Polimnia-Bisceglie. Il Barletta va per il triplete: dopo aver vinto il campionato e la Coppa Italia Eccellenza, i biancorossi si giocheranno la finale contro il Rovato nella Coppa Italia Dilettanti nazionale. Più intricata la situazione in zona salvezza. Abbandonano la categoria direttamente Arboris Belli, Ginosa e Molfetta, in quanto ultime tre della classifica, e Corato e Brilla Campi per la regola dei sette punti che salva Manduria e Unione Calcio Bisceglie. L’unico playout dovrebbe essere quello tra Racale e Foggia Incedit. Sulla post-season, però, incombono le due udienze fissate dal Tribunale federale territoriale per il 14 e 23 aprile e che riguardano il Manduria. Un eventuale penalizzazione in termini di punti per il club biancoverde, ovviamente, cambierebbe la classifica finale e, inevitabilmente, anche la composizione dei playout.

Playoff e playout, salvo ulteriori modifiche, si giocheranno il prossimo 27 aprile.

I tabellini della 38esima giornata:

MANDURIA-ATL. RACALE 1-0

RETI: 32′ pt Stranieri

MANDURIA: Maggi, Stranieri, Chiochia, Teixeira, Farucci, D’Ettorre, Martina (36′ st Mandurino), Sosa, Palumbo (19′ st Sernia), Perchaud, Vapore (36′ st Cutrone). All. Marsili.

ATL. RACALE: Catelli, Sasso, Guevara (32′ st Romano), Bottari (32′ st Gravina), Layus, Giglio, Pennetta (3′ st Filippi Filippi), Flordelmundo, Gutierrez, Barbero, Centonze. All. Calabuig.

ARBITRO: Regina di Molfetta.

—

BITONTO-BRILLA CAMPI 3-1

RETI: 27′ pt Caravaglio (BC), 36′ pt e 41′ st rig. Demichele (BI), 13′ st Bozzi (BI)

BITONTO: Addario, Marchitelli (49′ st Grumo), Cantalice, Cannito, Senè, Lacassia, Lavoratti, Demichele, Bozzi, Aprile, Ungredda. All. Modesto.

BRILLA CAMPI: Carriero, Attanasio, Maniglia, Iaia, Carrozzo (46′ st Facecchia), Torres, Carlucci (27′ st Valzano), Caravaglio, Mascarenhas, Marti, Poleti. All. PAtruno.

ARBITRO: Ragno di Molfetta.

—

GINOSA-BARLETTA 3-8

RETI: 17′ pt e 13′ st Scaringella (B), 21′ pt Lavopa (B), 45′ pt e 21′ st Lattanzio (B), 15′ st Fede (G), 36′ st Gatto rig. (G), 39′ st Gallitelli (G), 43′ st Strambelli (B), 46′ st Rotondo (B), 47′ st Lopez (B)

GINOSA: Santoro (27′ st Bitetti), Spinelli, Giaracuni, Lippo, Illiano, Patronelli (37′ st Caponio), Verdano (34′ st Blasi), Schirizzi (23′ st Lovecchio), Kajal, Gatto, Fede (19′ st Gallitelli). All. Passariello (squal.).

BARLETTA: Massari (26′ st Curci), De Gol (17′ st Bernaola), Lavopa, Mariani, Strambelli, Lattanzio (25′ st De Pinto), Rotondo, Scaringella (17′ st Lopez), Di Benedetto, Casella, Parisi (39′ st Capuano). All. De Candia.

ARBITRO: Albano di Taranto.

—

NOVOLI-S. MASSAFRA 1-3

RETI: 27′ pt Russo (M), 8′ st Calò (N), 18′ st Serafino (M), 37′ st Fabiano (M)

NOVOLI: Suma (40′ st Greco), Elia, D’Andria, Maccarrone (40′ st De Lorenzis), Soares, Calò, Garnica (26′ st Lamarina), Galan, Pignataro, De Blasi (15′ st Quarta), Parisi (15′ st Martina). All. Luperto.

S. MASSAFRA: Pizzaleo, Fabiano, Secondo, D’Arcante, Tinelli, Amatulli, Sergio (26′ st Mirizzi), Richella, Serafino (26′ st Perrino), Maiorino, Russo. All. Malacari.

ARBITRO: Carlucci di Molfetta.

—

UC BISCEGLIE-GALATINA 1-0

RETI: 12′ pt Soldani

UC BISCEGLIE: Lullo, Monopoli, Guglielmi, Daleno, Dicorato, Paolillo, Ngom, Soldani, Farinola, Saani, Amoroso (39′ st Pelosi). All. Rumma.

GALATINA: Cherillo, Signore, Fruci (18′ st Marzio), Mora (24′ st Caputo), Mancarella J., Monteduro, Romano (11′ st Mariano), Gueye, Legari, Cilenti (11′ st Lo Basso), Mancarella G. All. Tartaglia.

ARBITRO: Vigilante di Taranto.

—

MOLFETTA-FOGGIA INCEDIT 0-4

RETI: 41′ pt Cortopasso, 18′ st Siclari, 22′ st Cateniello, 36′ st Dascoli M.

MOLFETTA: Del Rosso, Thiam, Stellone, Obama, Taccarelli, Moreno, Mastrorilli, Esposito, Vino, Partipilo, Romio. All. Carbone.

FOGGIA INCEDIT: Tigre, Rubino, Dascoli C., Stele, Pissinis, Rodriguez, Dascoli M., Cortopasso, Cormio (18′ st Cateniello), Colella, Siclari. All. La Salandra.

ARBITRO: Giammarco di Lecce.

—

CORATO-N. SPINAZZOLA 1-3

RETI: 44′ pt Liso aut. (C), 12′ st e 14′ st Corado (S), 40′ st Fucci (S)

CORATO; Lacirignola, Colaci, Suriano, Dispoto (20′ st Rantucho), D’Alba, Fanelli, Volpe, Dargenio, Campitiello, Petrone, Ingredda. All. Diaw.

N. SPINAZZOLA: Liso, Bellino, Zingaro, Bocchino, Losappio, Colonna, De Giosa, Fucci, Caruso, Bonanno (10′ st Corado), Mbaye. All. Zinfollino.

ARBITRO: Caresia di Trento.

—

ATL. ACQUAVIVA-POLIMNIA 0-1

RETI. 33′ pt rig. Galano

ATL. ACQUAVIVA: Sanrocco, Dicillo, Asselti, Cannone, Difino (35′ st Bellomo), Taal, Guglielmi (28′ st Capozzo), Gernone, Bongermino, Marasciulo, Novelli. All. Leonino.

POLIMNIA: Rizopoulos, Bruno, Panebianco, Zaccaria, Gernone, Zizzi, Di Vittorio (15′ st Camara), Conteh, Tirera (25′ st Prekducaj), Oliveros, Ramos (20′ st Urbano), Galano. All. Anaclerio.

ARBITRO: Cifra di Latina.

—

CANOSA-ARBORIS BELLI 2-0

RETI: 3′ pt Sanchez, 5′ pt Santoro

CANOSA: Capossele, Milano, Santoro, Solano, Gomes, Lamacchia, Rodriguez, Barrasso, Jimenez, Mangialardi, Coco. All. Di Simone.

ARBORIS BELLI: Menegatti, Troilo, Cerfeda, Mezzapesa,, Labarile, Fumarola, Laguardia, Convertino, Fernandez, Garcia, Torrisi. All. Solidoro.

ARBITRO: Consales di Foggia.