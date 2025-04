MARTINA-NARDÒ – Gatto e D’Anna firmano il blitz granata al “Tursi”

Dopo sei partite a secco, il Nardò ritorna alla vittoria passando sull’ostico campo del Martina. Per gli itriani più di un campanello d’allarme che suona: il recente score parla di soli tre punti racimolati su 12 disponibili nelle ultime quattro partite. Tramontata la rincorsa al primo posto e, forse, anche al secondo, per la squadra di Massimo Pizzulli ci sarà ora da difendere la terza piazza in ottica playoff. Il Nardò, invece, si porta a 41 punti e tiene a distanza ben marcata la zona rossa della classifica.

Primo tempo ricco di emozioni. Al 3′ è già vantaggio granata con un piattone di Gatto che premia l’assist di Correnti e fa secco Figliola. Shock per i padroni di casa che stentano a riorganizzarsi tanto che al 16′ il Nardò raddoppia con un preciso diagonale di D’Anna. Il primo segno di reazione biancazzurra lo porta La Monica che colpisce di testa al 23′ ma mette a lato da posizione invitante. Alla mezzora ospiti vicini al tris prima con un pericoloso cross di Mengoli che non finalizzato da D’Anna, poi con un tiro sotto misura di Munoz fermato da Figliola quasi sulla linea di porta. Al 33′ Martina minaccioso sugli sviluppi di una punizione sciupata con un tocco alto da Mancini a corta distanza dalla porta avversaria. Innocuo il tentativo di Ievolello, palla bloccata con facilità da Galli. Prima del riposo, palo pieno di Correnti che poteva valere il terzo gol al Nardò.

Non cambia granché il copione della gara nella ripresa con un Martina distratto e un Nardò pronto a colpire in contropiede. Galli è ancora attento al 13′ a respingere in rasorerra di La Monica. Ben più pericolosa la squadra di De Sanzo al 23′ con un gran tiro di Munoz che tocca la traversa. Galli neutralizza anche il tiro di La Monica giunto al 29′ e, con un intervento plastico, il tentativo di Russo, lanciato da De Angelis.

Finisce 0-2. Il Nardò potrà approcciarsi con animo più sereno alla prossima sfida casalinga contro la Palmese mentre per il Martina è alle viste la trasferta di Ugento contro la squadra di Mimmo Oliva.

IL TABELLINO

Martina Franca, stadio “Tursi”

domenica 06.04.2025, ore 17

Serie D/H 2024/25, giornata 30

MARTINA-NARDÒ 0-2

RETI: 3′ pt Gatto, 16′ pt D’Anna

MARTINA (4-3-3): Figliola (7′ st Martinkus); Mancini (18′ st Dieng), De Angelis, Llanos, Lupo; Piarulli, Zenelaj, Cafagna (7′ st Russo); Ievolella (45′ st Sorace), La Monica, Basile (7′ st Tuccitto). All. Pizzulli.

NARDÒ (3-5-2): Galli; Delvino, Fornasier, Calderoni; Munoz, Lucas (44′ st Lollo), Mengoli, Correnti (39′ st Davì), Montagna; D’Anna, Gatto (15′ st Piazza). All. De Sanzo.

ARBITRO: Waldmann di Frosinone.

RISULTATI E CLASSIFICA