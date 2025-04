BRINDISI-UGENTO – Tris biancazzurro che alimenta le speranze di playout. Terzo ko per Martinez e co.

Il Brindisi è tornato in corsa per la salvezza. Sembravano spacciati i biancazzurri ma con un girone di ritorno prolifico (sole due partite perse nelle ultime nove) la squadra di Nicola Ragno ora “vede” l’Angri, terzultimo, ad una sola lunghezza di distanza. Non è ancora sufficiente, perché, per agguantare i playout servirebbe riportare la distanza dalla tredicesima in classifica a non più di sette punti, pena la retrocessione senza nemmeno giocare gli spareggi.

Maluccio l’Ugento, alla terza sconfitta consecutiva. Scappa via l’Angri che batte la Fidelis Andria e si porta a +5 dai salentini e dal Manfredonia. Il calendario non è dei più favorevoli (la prossima avversaria al “Comunale” sarà il Martina) ma i giallorossi non possono più temporeggiare nel muovere la classifica.

Nel silenzio del “Fanuzzi” (gara giocata a porte chiuse) sono più propositivi in avvio i padroni di casa che passano in vantaggio al 22′ con un colpo di testa di Martinenko che svetta su Romano e infila il palo più lontano.

Nella ripresa gli adriatici alzano un po’ il piede dal gas e l’Ugento ne approfitta per farsi pericoloso al 13′ con un cross di Romano per Teyou che, da pochi metri, alza clamorosamente la mira mettendo il pallone alto davanti a Milan. Poi è Sanchez da calcio piazzato, Milan blocca in due tempi con la palla pericolosamente vicina alla linea di porta. Nel miglior momento degli ospiti il Brindisi raddoppia con un contropiede letale avviato da Martinenko e concluso in rete da Rajkovic. Nel finale, poi, a gara ormai archiviata, ecco il tris di Cirio che infila Illipronti in uscita.

Per il Brindisi, missione complicatissima domenica prossima in casa della vice capolista Nocerina, mentre l’Ugento, come sopra anticipato, riceverà la visita del Martina, battuta in casa dal Nardò e terza in classifica.

—

IL TABELLINO

Brindisi, stadio “Fanuzzi”

domenica 06.04.2025, ore 15

Serie D/H 2024/25, giornata 30

BRINDISI-UGENTO 3-0

RETI: 22′ pt MArtinenko, 28′ st Rajkovic, 50′ st Cirio

BRINDISI (3-5-2): Milan; Canale (21′ st Vazquez), Jansen, Viti; Martinenko, Incerti (25′ st Ledesma), Scoppa (45′ st Nikolli), Venanzio (40′ st Cirio), Nunzella; Hernaiz (17′ st Dellino), Rajkovic. All. Ragno.

UGENTO (4-3-1-2): Illipronti; Bedini, Romero, Martinez, Romano; Grisley, Regner (48′ st Amabile), Teyou; Sanchez; Ancora, Signorile. All. Oliva.

ARBITRO: Cavacini di Lanciano.

NOTE: ammoniti Martinenko, Incerti, Dellino, Venznaio (B), Martinez, Ancora (U). Rec. 4′ pt, 5′ st. Gara giocata a porte chiuse.

RISULTATI E CLASSIFICA