LECCE – Si è spento l’ex calciatore giallorosso Jorge Bolaño

Una triste notizia arriva dalla Colombia. Poche ore fa si è spento Jorge Bolaño, vittima di un infarto mentre si trovava a Cucuta dove allenava una selezione di giovani calciatori. Il calciatore aveva solo 47 anni e, nella seconda parte della stagione 2023/04 aveva vestito 16 volte la casacca del Lecce, contribuendo a una bellissima salvezza chiusa al decimo posto finale con Delio Rossi allenatore.

In Italia, Bolaño aveva anche vestito le casacche di Perugia, soprattutto Parma e Modena prima di tornare in Colombia a chiudere la carriera. In nazionale vestì 36 volte la casacca della Colombia, segnando un gol e partecipando anche ai Mondiali di Francia nel 1998.