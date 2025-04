CASARANO – Tris al Manfredonia e ora il traguardo è sempre più vicino

Si delineano orizzonti di gloria per il Casarano che batte al “Capozza” il Manfredonia e allunga su Nocerina e Martina, cadute sotto i colpi di Fasano e Nardò. A quattro giornate dalla fine della stagione regolare, la squadra di Vito Di Bari vanta, ora, ben sette punti di vantaggio da gestire sulla Nocerina; il Martina è ormai tagliato fuori dai giochi per il primo posto. Un distacco importante che, nel giro di una o due giornate, potrebbe portare i rossazzurri a festeggiare il ritorno in Serie C dopo 26 anni di assenza.

La gara col Manfredonia dura solamente un tempo, chiuso sul doppio vantaggio grazie alle reti di Ferrara e Versienti; nella ripresa le Serpi arrotondano il margine con un rigore trasformato da Loiodice, prima di rilassarsi inconsciamente e subire il primo e il secondo gol dei foggiani. Troppo netto il divario tra le due squadre, a prescindere da quello che dice il risultato finale.

La cronaca s’inaugura al 15′ con un tiro lisciato da Cajazzo solo davanti al portiere avversario Scarpato dopo un ottimo servizio di Malcore. Per il gol è questione di tempo: al 28′ calcio piazzato di Loiodice, incornata di Malcore salvata miracolosamente da Scarpato che poi deve piegarsi al tap in di Ferrara che deposita il pallone alle sue spalle. Scarpato si ripete poco dopo la mezzora su un tentativo di Loiodice ma nulla può sulla bella azione corale rossazzurra inaugurata da Malcore, rifinita da Cajazzo e finalizzata da Versienti che sigla il 2-0 al 36′.

La ripresa si apre sullo stesso copione e la capolista segna il terzo gol dopo una manciata di minuti: Malcore steso in area, rigore trasformato da Loiodice ed è 3-0. Di Bari fa riposare qualcuno dei suoi calciatori più utilizzati, la squadra si rilassa un po’ e il Manfredonia ne approfitta: al 24′ punizione di Caputo, testa di De Luca e gol del 3-1. Fernandes respinge il pallone quando, per l’arbitro, ha già superato la linea di porta. Replica salentina alla mezzora con Scarpato che si supera su tiro di Perez, poi Fernandes incassa anche la seconda rete al 42′ con Puzirevskis, abile a infilare il pallone all’angolino e a sfruttare la libertà concessagli in area di rigore locale. Nel recupero il Casarano gestisce bene la palla e festeggia al triplice fischio nel tripudio del “Capozza”.

Prossimo scoglio da superare sarà quello di Francavilla in Sinni da affrontare domenica prossima in terra lucana.

IL TABELLINO

Casarano, stadio “G. Capozza”

domenica 06.04.2025, ore 15.30

Serie D/H 2024/25, giornata 30

CASARANO-MANFREDONIA 3-2

RETI: 28′ pt Ferrara (C), 36′ pt Versienti (C), 7′ st Loiodice rig. (C), 24′ st De Luca (M), 42′ st Puzirevskis (M)

CASARANO (3-4-1-2): Fernandes; Barone, Guastamacchia, Pinto (10′ st Legittimo); Cajazzo (21′ st Opoola), Logoluso (14′ st Cerutti), Teijo, Versienti; Ferrara (10′ st Saraniti); Loiodice (27′ st Perez), Malcore. All. Di Bari.

MANFREDONIA (5-3-2): Scarpato; De Luca, Sepe, Giampà, Gianfreda, Metaj (39′ st Iurilli); Carbonaro (8′ st Caputo), Montinaro (1′ st Puzirevskis), Diambo; Giacobbe, Calemme. All Cinque.

ARBITRO: Martini di Valdarno.

