PRIMA CATEGORIA/B-C – Programma, variazioni di sede, d’orario e arbitri della 20ª giornata

Turno casalingo per il Locorotondo, capolista del girone B di Prima Categoria, che affronterà l’Atletico Martina. Arboris Belli a Montemesola contro la Tre Colli, anticipo mattutino col derby tarantino tra San Giorgio e Talsano.

Programma e arbitri della ventesima giornata:

dom. h 11

San Giorgio-Talsano: Luca Lupelli di Bari

dom. h 15

Massafra-DB Manduria: Gabriele Maria Matera di Barletta – a Mottola

L. Erchie-Lizzano: Marco Saverio Racanelli di Bari

Noci Azzurri 2006-Polimnia: Michele Cozza di Bari

RS Crispiano-Ceglie: Luigi Cafagna di Barletta

Tre Colli-Arboris Belli: Alessio Casula di Taranto

V. Locorotondo-Atl. Martina: Vito Saracino di Molfetta

(riposa S. Vito)

–

CLASSIFICA: V. Locorotondo 47; Arboris Belli 42; Talsano 37; Massafra e Polimnia 32; Noci Azzurri 2006 31, Lizzano 22; Ceglie 21; Atletico Martina 19; San Giorgio e Db Manduria 17; Rs Crispiano 15; Tre Colli 13;

L. Erchie 12; S. Vito 10.

Gare casalinghe per le prime due della classe. Il Melendugno ospita lo Zollino, il Leverano di Caraccio riceve il Monteroni. Turno di riposo per il Tricase e le sue avversarie dirette per la zona playoff, come Salve e Seclì, potrebbero approfittarne per allungare. Alle 18.30, poi, posticipo tra Virtus Lecce e Latiano, penultima (insieme al Copertino) contro ultima.

Programma e arbitri della ventesima giornata:

dom. h 15

Atl. Veglie Mesagne-Capo di Leuca: Simone Suriano di Barletta – a Mesagne

Copertino-Seclì: Giammarco Maestoso di Lecce

G. Melendugno-Zollino: Gianmichele Paladini di Lecce

Leverano-F. Monteroni: Mario Davide Margarito di Brindisi

Galatina-Cedas Avio BR: Matteo Specchia di Lecce

Salve-Soleto: Alessandro Piscopiello di Lecce

dom. h 18.30

Virtus Lecce-Latiano: Alessia Evangelista di Lecce

(riposa Tricase)

–

CLASSIFICA: Melendugno 43; Leverano 42; Seclì e Salve 35; Tricase 33; Galatina 26; Capo di Leuca 24; Cedas Avio Brindisi 23; Monteroni 21; Zollino 20; Atletico Veglie Mesagne 17; Soleto 16; Virtus Lecce e Copertino 13; Latiano 8.