SECONDA CATEGORIA/C – Turno di riposo per lo Spartak Ruffano, Cursi-Vernole per la griglia playoff: programma, arbitri e variazioni di sede della 18

Turno di riposo per lo Spartak Ruffano nella diciottesima giornata del girone C di Seconda Categoria. Le prima della classe, Real Ruffano e Parabita, se la vedranno, rispettivamente, con il Neviano, in casa, e con l’Andrano, in trasferta. Punti playoff in palio nello scontro diretto tra Cursi e Vernole.

Il programma e gli arbitri della quinta di ritorno:

dom. h 15

Collepasso-San Cassiano: Andrea Romano di Lecce

Cursi-Vernole: Andrea Pedone di Taranto

N. Andrano-SD Parabita: Ivano Damiano di Lecce

Real Ruffano-Real Neviano: Luca De Gaetanis di Brindisi

SP Vernotico-A. Picchi Specchia: Simone Delle Rose di Lecce – a Campi Salentina

SG Surbo-Alessano: Francesco Durante di Brindisi

(riposa Spartak Ruffano)

–

CLASSIFICA: Real Ruffano 36; SD Parabita 35; Spartak Ruffano 34; Vernole e Cursi 31; San cassiano 28; Real Nevviano 21; Alessano 15; Andrano 14; Collepasso e AP Specchia 12; SG Surbo 11; SP Vernotico 8.