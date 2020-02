PROMOZIONE/B – C’è Taurisano-Racale, con la Virtus Matino spettatrice più che interessata: programma e arbitri della 22ª

Giornata che può lasciare il segno la ventiduesima del girone B di Promozione pugliese, nella quale la Virtus Matino vice capolista è costretta a riposare per via del forfait dell’Uggiano e che potrebbe permettere alla capolista Racale di allungare ancora di più. Davanti alla squadra di Pietro Sportillo, però, ci sarà un osso duro come il Taurisano, quinta forza del girone e pronto a vendere cara la pelle. Trasferta non facile anche per l’Ostuni, atteso al “Cezzi” dal Novoli di Riccardo Cornacchia. Il Manduria punta a fare il pieno ospitano il Veglie, ultimo in classifica. Interessante anche la sfida tra Sava e Maglie. A completare il programma della settima di ritorno: Avetrana-Brilla Campi, Aradeo-Salento Football, Carovigno-De Cagna.

Il programma e le designazioni arbitrali:

dom. h 15

AS Avetrana-Brilla Campi: Giacomo De Paolis di Lecce (Amatore-Minerva)

Atl. Aradeo-Salento Football: Matteo Leopizzi di Lecce (Rupe-Scorrano)

Carovigno-De Cagna: Luigi Lacerenza di Barletta (Cascella-De Marzo)

Manduria-Veglie: Stefano Pezzolla di Bari (Torre-Calabrese)

Novoli-Ostuni: Andrea Rutigliano di Lecce (Sibilio-Moschettini)

Sava-Maglie: Rocco Epicoco di Brindisi (Barile-Greco)

Taurisano-Racale: Matteo Dal Zilio di Treviso (Meleleo-Santoro)

(riposa V. Matino)

CLASSIFICA: Racale 47; V. Matino 44; Manduria 37; Ostuni 36; Taurisano 32; Sava 31; Maglie 30; AS Avetrana 26; Novoli 22; Brilla Campi 20; Aradeo e De Cagna 19; Carovigno 15; Salento Football 14; Veglie 8.