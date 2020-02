ECCELLENZA – Lunghe trasferte per Ugento e Gallipoli. Al “Tursi” arriva la vincitrice della Coppa Italia: il programma e le designazioni arbitrali della 22ª

Giornata numero 22 domani pomeriggio in Eccellenza pugliese, settima del girone di ritorno. L’Ugento è atteso a San Marco in Lamis dalla penultima forza del girone, con l’obiettivo di dare continuità alla vittoria di domenica scorsa col Martina. Proprio i biancazzurri di Antonio Caroli avranno forse il compito più difficile, spitando al Tursi il Corato, neo vincitore della Coppa Italia. Trasferta nel Foggiano anche per il Gallipoli che se la vedrà con l’Orta Nova a Cerignola, scontro diretto per la salvezza da non fallire assolutamente. Match abbastanza complicato anche per la Deghi, desiderosa di cancellare il passo falso di San Severo. A San Pietro in Lama arriva il Barletta 1922 di Antonio Pignataro. L’Otranto sfiderà il Vieste sul proprio terreno.

Il programma e gli arbitri della 22esima giornata:

dom. h 15

A. Barletta-AT San Severo: Gianluca Lovascio di Molfetta (D’Ambrosio-Curci)

Deghi-Barletta 1922: Roberto Aratri di Bari (Grimaldi-De Musso)

F. Altamura-Molfetta: Bruno Spina di Barletta (Rizzi-Gogroglione)

Martina-Corato: Fabrizio Consales di Foggia (Miceli-Favilla)

Otranto-Vieste: Nico Valentini di Brindisi (Luggeri-spagnolo)

San Marco-Ugento: Riccardo Tropiano di Bari (Alessandrino-Latini)

Orta Nova-Gallipoli: Andrea Mazzer di Conegliano (Magnifico-Giordano) – a Cerignola

UC Bisceglie-Vigor Trani: Andrea Palmieri di Brindisi (Battista-Miccoli)

–

CLASSIFICA: Molfetta 48; Corato 46; V. Trani 37; Ugento, A. Barletta e Barletta 1922 31; UC Bisceglie 28; Martina e Gallipoli 27; Otranto 26; Vieste e F. Altamura 24; Orta Nova 23; Deghi 21; San Marco 19; AT San Severo 12.