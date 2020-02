SERIE D/H – Casarano, occasione di riscatto col Grumentum. Il Cerignola attende il Nardò: programma e arbitri della 23ª

Occasione di riscatto, domani pomeriggio, per il Casarano che riceverà il Grumentum al “Capozza” nella 23esima giornata di Serie D girone H. I lucani hanno raccolto solo due pareggi nelle ultime tre gare e sono in piena zona rossa. I rossazzurri non possono più perdere terreno dalla zona playoff che vede in piena corsa il Taranto, alle prese con l’affascinante derby contro il Foggia vicecapolista. Proprio i satanelli, domenica scorsa, hanno inflitto la sesta sconfitta stagionale al Cerignola che, domani pomeriggio, riceverà il Nardò di mister Foglia Manzillo, imbattuto da due mesi e mezzo, avendo messo insieme ben dieci risultati utili consecutivi. Il Fasano, in crisi di risultati, ospita l’Altamura. Derby anche per il Brindisi che riceve la Fidelis Andria. Per il Bitonto di Roberto Taurino c’è la trasferta a Gravina nel derby posticipato alle 15.30.

Programma e arbitri:

dom. h 14.30

Nocerina-Sorrento: Matteo Canci di Carrara (Laici-Lisi)

Taranto-Foggia: Mario Perri di Roma 1 (Parisi-Colavito)

Agropoli-Gelbison: Fabio Rosario Luongo di Napoli (Patruno-Giacomini)

Fasano-Team Altamura: Gianluca Catanzaro di Catanzaro (De Gregorio-Mainella)

Francacvilla-Gladiator: Mattia Ubaldi di Roma 1 (Festa-Fedele)

dom. h 15

A. Cerignola-Nardò: Luca De Angeli di Milano (Barcherini-Bianchi)

Brindisi-F. Andria: Andrea Zanotti di Rimini (Ret-Nigri)

Casarano-Grumentum: Davide Gandino di Alessandria (Caldarola-Russo)

dom. h 15.30

Gravina-Bitonto: Giuseppe Vingo di Pisa (Bertozzi-Pandolfo)

CLASSIFICA: Bitonto 50; Foggia 45; Sorrento 43; Cerignola 40; Taranto 38; Casarano 35; Fasano 32; Gravina e Brindisi 28; T. Altamura 27; Gelbison, Gladiator e Nardò 25; Grumentum 23; F. Andria e Nocerina 22; Francavilla 18; Agropoli 14.