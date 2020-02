LEVERANO – Caraccio, la dura legge del gol: “Orgoglioso della mia stagione, non abbiamo paura di nessuno”

David Caraccio, numero nove del Leverano, si sta confermando come uno dei migliori bomber della Prima Categoria girone C. L’avvocato per professione e calciatore per hobby, originario di Salice Salentino, invecchiando come il buon vino, continua a seminare il panico tra le difese avversarie: “Sono orgoglioso – esordisce Caraccio – della mia stagione agonistica, sono arrivato a 15 gol ufficiali, con il poker nella partita cancellata contro Poggiardo eravamo a 19, ma quello che conta è il percorso della mia squadra, siamo il miglior attacco e la migliore difesa del torneo, siamo a un solo punto dalla vetta con una partita in meno rispetto alla capolista Melendugno. In pochi mesi la società e lo staff tecnico sono riusciti a plasmare un gruppo fantastico che proverà a vincere il campionato”.

Domenica prossima sfida casalinga contro il Monteroni, rinfrancato dagli ultimi risultati: “Sinceramente – continua l’attaccante del Leverano – incontriamo la squadra di Manca in un ottimo stato forma e vogliosa di conquistare altri punti salvezza, noi affronteremo la partita senza tre giocatori fondamentali, squalificati dal Giudice Sportivo, ma vogliamo vincere e continuare la nostra splendida cavalcata”.

La lotta per il primo posto sembra essere una storia a due tra Melendugno e Leverano: “Secondo me – conclude Caraccio – sarà a lotta a tre, credo che il Salve ci darà filo da torcere e provare a vincere il campionato, la nostra squadra non ha paura di nessuno e vogliamo giocarcela fino alla fine per raggiungere la Promozione”.