PRIMA CATEGORIA B/C – Le classifiche ricalcolate secondo la formula dell’algoritmo

Così come abbiamo fatto per il girone B di Promozione, abbiamo calcolato, per pura curiosità e in attesa dei documenti ufficiali, anche la classifica dei gironi B e C di Prima Categoria con la formula dell’algoritmo, strumento da utilizzare nel caso non tutte le squadre abbiano giocato lo stesso numero di partite al momento della sospensione dei campionati per l’emergenza Covid-19.

La classifica con algoritmo è stata calcolata secondo questa formula:

Classifica algoritmo = Punti attuali + (Media punti casa x Numero gare da giocare in casa) + (Media punti trasferta x Numero gare da giocare in trasferta)

NB: Non sono stati effettuati arrotondamenti, né per difetto, né per eccesso. Quindi: un coefficiente di 1,1893, per esempio, è stato considerato come 1,18. Sono state evidenziate in verde le squadre che, con la classifica sulla media punti e/o con algoritmo, guadagnerebbero delle posizioni; in rosso quelle che ne perderebbero.

GIRONE B

Poche variazioni nel girone B rispetto alla classifica stilata con la pura media punti. Le uniche due squadre a guadagnare posizioni sarebbero la Polimnia, a scapito del Massafra, e il Don Bosco Manduria, a spese del San Giorgio.

GIRONE C

Nel girone C ci sarebbe la conferma del sorpasso, in testa alla classifica, del Leverano ai danni del Melendugno. Ciò porterebbe alla promozione diretta dei bianconeri al torneo di Promozione pugliese. Piccola variazione anche in zona playoff: il Seclì scavalcherebbe il Tricase per qualche decimale.