NARDÒ – Gli ultras contro Sibilia e la Federazione: “Retrocessione a tavolino, oscenità unica in Europa”

Oltre alla netta protesta della società contro la retrocessione in Eccellenza decretata a tavolino e in attesa di ufficializzazione, si registra anche la presa di posizione dei gruppi organizzati granata Tabula Rasa 2016 e Neretini 2017: il Nardò è compatto e chiede giustizia. Ecco alcuni passaggi del comunicato della tifoseria organizzata del Toro.

“Abbiamo atteso fino ad oggi in silenzio, anche perché Sibilia in testa, fino ad arrivare ai vertici della FIGC, hanno dimostrato, semmai avessimo avuto qualche dubbio, di non avere altri interessi se non quello di ambire alla poltrona più alta all’interno del palazzo, fregandosene di intere comunità sportive, società e di migliaia di tifosi, che per i signori della federazione, rappresentano solo dei tasselli senza importanza (…). In un sistema in cui l’ULTRAS viene fatto passare per il male del calcio, oggi chiediamo a tutti coloro che stanno leggendo queste righe, ne siete ancora convinti? Il male (…) sono loro, i signori in giacca e cravatta che in consiglio federale hanno distrutto i progetti di intere società e i sogni di generazioni di tifosi, per i loro vili interessi e per lo sporco denaro. Ad otto giornate dal termine del campionato, in piena pandemia e con scontri diretti ancora da disputare, il NOSTRO NARDÒ, a pari punti con altre 2 squadre e con ampie possibilità di salvezza, si è visto sbattuto in Eccellenza a tavolino. La Serie D è stata l’unica categoria a subire 4 retrocessioni, solo per un gioco di forza dei propri vertici. Auguri Sibilia e co. per la futura scalata in federazione, siete stati gli unici in Europa a compiere un’oscenità di tali proporzioni. Ora chiediamo all’intera tifoseria di stare ancora più vicina alla nostra gloriosa maglia, qualunque sarà la categoria che andremo ad affrontare. Alla nostra società, di cui apprezziamo gli sforzi fatti sino ad oggi, chiediamo di cambiare registro. Sappiamo bene che intraprendere la strada dei ricorsi non porterebbe a nulla di positivo, abbiamo già vissuto sulle nostre spalle l’inutilità di tali strumenti. Quindi chiediamo di percorrere l’unica via che potrebbe risultare utile alla causa, quella della riammissione al campionato di Serie D. Si lavori a fari spenti, curando solo gli interessi del NOSTRO NARDÒ. E se Eccellenza sarà, l’affronteremo con la spinta della nostra Città, a testa alta, con la consapevolezza che è una categoria che non ci compete, né ci appartiene”.

LA NOSTRA FEDE NON CONOSCE CATEGORIA. UNITI CONTINUEREMO A LOTTARE!

I GRUPPI ORGANIZZATI: TABULA RASA 2016 NERETINI 2017