LECCE – Lucioni suona la carica: “L’unione del gruppo il punto di forza. Lotteremo per i tifosi”

A nove giorni dalla ripresa del campionato, si intensifica il lavoro del Lecce di Fabio Liverani. Ed a farsi portavoce della situazione in casa giallorossa è stato, attraverso i canali ufficiali del club, il vice-capitano Fabio Lucioni.

Particolare importanza sta avendo questa fase di preparazione: “Stiamo lavorando duramente in questi giorni dal punto di vista fisico. Lo staff ha impostato questo mini ritiro per permetterci di essere al meglio fisicamente. Certamente ci sono aspetti, dal punto di vista fisico, sui quali dobbiamo continuare a lavorare. Bisognerà farsi trovare pronti alla ripresa, mi aspetto match con squadre molto lunghe e non dobbiamo sfaldarci”.

Di certo ci saranno diverse novità: “La regola dei cinque cambi va non poco a modificare le forze in campo, noi proveremo a farci trovare pronti. Al momento il più grande rebus è rappresentato dai tempi di recupero tra un match e l’altro. Francamente di giocare costantemente ogni tre giorni non era mai capitato a nessuno”.

“Il nostro è un gruppo di uomini di veri che lotterà fino alla fine per conquistare la salvezza, è questa la nostra forza. Poi c’è anche la qualità del singolo, è chiaro. In coppia con Rossettini? Siamo molto contenti di poter essere protagonisti. Ci alleniamo bene durante la settimana ed evidentemente il nostro impegno è riconosciuto dalle scelte del mister. Dobbiamo dare sempre di più anche per i nostri tifosi, che non possono essere con noi”.