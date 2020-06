SECONDA CATEGORIA/C – La classifica calcolata con la formula dell’algoritmo

Anche nella classifica (con algoritmo) del girone C di Seconda Categoria pugliese, non ci sono grosse sorprese rispetto a quella redatta con la pura media punti. La nostra è stata calcolata per puro spirito di curiosità, in attesa dei documenti ufficiali.

Nessun dubbio sulla promozione in Prima per il Real Ruffano, che stacca i cugini dello Spartak anche con l’algoritmo. Al terzo posto si conferma la Soccer Dream Parabita che scavalca il Cursi di quasi due punti. Il simbolico titolo di “fanalino di coda” dovrebbe andare al Surbo, svantaggiato, rispetto al San Pietro Vernotico, per una differenza peggiore tra media reti fatte e media reti subite (la classifica avulsa non poteva essere applicata, in quanto si è giocato solo uno dei due confronti diretti). Il Surbo, comunque, non retrocederà, essendo stato varato il blocco delle retrocessioni per tutti i campionati regionali.

La classifica con algoritmo è stata calcolata secondo questa formula:

Classifica algoritmo = Punti attuali + (Media punti casa x Numero gare da giocare in casa) + (Media punti trasferta x Numero gare da giocare in trasferta)

NB: Non sono stati effettuati arrotondamenti, né per difetto, né per eccesso. Quindi: un coefficiente di 1,1893, per esempio, è stato considerato come 1,18. Sono state evidenziate in verde le squadre che, con la classifica sulla media punti e/o con algoritmo, guadagnerebbero delle posizioni; in rosso quelle che ne perderebbero.