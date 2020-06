PROMOZIONE – La classifica del girone B pugliese con algoritmo

In attesa dei Comunicati ufficiali che, dalla Serie D alle categorie minori, dovranno mettere una parola definitiva alle classifiche (e, di conseguenza, ai verdetti) per la stagione sportiva 2019-20, abbiamo stilato, per pura curiosità, la classifica finale del girone B di Promozione, con la formula dell’algoritmo ratificata dalla Figc.

L’algoritmo deve essere utilizzato per calcolare le classifiche in quei campionati in cui non tutte le squadre hanno giocato lo stesso numero di partite. Per ritornare al nostro ambito, quindi: Promozione girone B, Prima Categoria gironi B e C, Seconda Categoria, Terza Categoria Maglie.

Al momento soffermiamoci esclusivamente sulla classifica del girone B di Promozione. L’algoritmo, come si può osservare dall’immagine, non muta sostanzialmente la classifica che uscirebbe fuori dal calcolo della media punti delle squadre in gioco. Quindi: il Racale, comunque, sarebbe primo; il Matino secondo; il Manduria scavalcherebbe l’Ostuni al terzo posto; il Maglie sorpasserebbe il Taurisano piazzandosi al sesto posto.

La classifica con algoritmo è stata calcolata secondo questa formula:

Classifica algoritmo = Punti attuali + (Media punti casa x Numero gare da giocare in casa) + (Media punti trasferta x Numero gare da giocare in trasferta)

NB: Non sono stati effettuati arrotondamenti, né per difetto, né per eccesso. Quindi: un coefficiente di 1,1893, per esempio, è stato considerato come 1,18. Sono state evidenziate in verde le squadre che, con la classifica sulla media punti e/o con algoritmo, guadagnerebbero delle posizioni; in rosso quelle che ne perderebbero.