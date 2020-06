CALCIO – Richiesta accolta, il Cts abbassa il numero di giorni di quarantena obbligatoria

Buone notizie per il mondo del calcio. Niente più quarantena da 14 giorni, per tutto il gruppo-squadra, ma solo da due. Questo è quanto deciso dal Comitato tecnico-scientifico del Governo che ha acconsentito alle insistenti richieste della Federcalcio, intenzionata a portare a termine, in tutti i modi, la stagione di Serie A, B e C.

Per evitare la diffusione del contagio, tutti i membri del gruppo–squadra, la mattina precedente alla partita successiva al verificarsi del caso di positività e almeno quattro ore prima del fischio d’inizio, si sottoporranno a tampone rapido prima di accedere allo stadio.

In tal senso, quindi, appare più vicina la conclusione, sul campo, della stagione agonistica 2019-20, per la quale, la Figc aveva previsto anche due opzioni di salvataggio: la cristallizzazione della classifica con algoritmo e la disputa di playoff e playout.