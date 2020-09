DILETTANTI – Prima e Seconda Categoria, accolte sette domande di iscrizione in soprannumero

Scadrà domani, 11 settembre, il termine perentorio fissato dalla Lnd Puglia per l’iscrizione ai campionati regionali di Prima e Seconda Categoria. Il termine perentorio era già scaduto venerdì scorso, 4 settembre. Questo per dare alle società ancora del tempo extra per trovare le risorse per le iscrizioni ai campionati, in un momento, di certo, non facile, aggravato dalla pandemia Covid-19. Posticipato, a tal proposito, di una settimana lo start dei campionati: si parte il 18 ottobre (e non più l’11) in Prima e Seconda.

Nel Comunicato ufficiale odierno, inoltre, sono state accolte alcune richieste di iscrizione in soprannumero, tutte con la seguente motivazione: “in considerazione del bacino di utenza, della storia calcistica e della cospicua tifoseria della piazza coinvolta”.

Si tratta di: Asd Noja Calcio 96 di Noicattaro (Bari), in Prima Categoria; Ssd Levante Azzurro di Bari, in Prima Categoria; Asd Real Olimpia Terlizzi di Terlizzi (Bari), in Seconda Categoria; Asd Città di Palo di Palo del Colle (Bari), in Seconda Categoria; Asd Gioventù Palagiano di Palagiano (Taranto), in Seconda Categoria; Usd Città di Poggiardo di Poggiardo (Lecce), in Seconda Categoria; Asd Real Carovigno di Carovigno (Brindisi), in Seconda Categoria.

Tutte le società ammesse in soprannumero dovranno perfezionare la propria iscrizione entro il 15 settembre prossimo.