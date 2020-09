SERIE D – In attesa di gironi e calendario si muove il mercato: il punto sulle pugliesi

In attesa della sentenza d’appello di Picerno-Bitonto (oggi dalle ore 12), della formulazione dei gironi e della pubblicazione dei calendari, si muove il mercato delle pugliesi, le quali vogliono arrivare al 27 settembre, data dell’inizio del campionato, con le rose complete. Il punto sul mercato:

CERIGNOLA – Arriva un’ulteriore conferma in casa dauna: per il quarto anno consecutivo, il difensore Luca Russo vestirà gialloblù.

Ufficialità: Silletti (d. Gravina); Leonetti (a. Corato); Amabile (c. Portici); Esposito (c. Sangiustese); Allegrini (d. Taranto); Tedesco (a. Foggia); Alfarano (d. Conferma); Syku (d. Conferma); De Cristofaro (c. Conferma); Conti (c. Aprilia); Monopoli (a. Orta Nova); Achik (a. Rocella); Russo (d. Conferma).

CASARANO – Approdano altri due under alla corte di mister Feola: D’Ancona e Galfano sono due nuovi calciatori rossoazzurri. Il primo proviene dall’Asd Fabrizio Miccoli, mentre il secondo è un attaccante ed arriva dalle giovanili del Torino.

Ufficialità: Mincica (a. Conferma); Mattera (d. Conferma); Favetta (a. Conferma); Atteo (c. Conferma); Giacomarro (c. Conferma); Feola (c. Conferma); Versienti (d. Conferma); Occhiuto (c. Conferma); Lobjanidze (d. Conferma); Benvenga (d. Taranto); Rodriguez (a. Cerignola), Guido (p. Monopoli); Longhi (d. Cerignola); Pitarresi (p. Acireale); Bruno (c. Pescara); Tascone (c. Savoia); D’Ancona (c. F. Miccoli); Galfano (a. Torino)

TARANTO – I rossoblù pare abbiano chiuso con due calciatori: si tratta di Marco Caldore e Giuseppe De Marco. Il primo è un difensore proveniente dalla Casertana, il secondo invece è un’ala destra, ex Scandicci. Gli ionici attendono inoltre Denis Stracqualursi in arrivo dall’Argentina. Non è da escludere l’innesto di un’altra punta, i nomi più caldi sono quelli di Genchi e Bubas della Vibonese.

Ufficialità: Corvino (a. Fasano); Diaby (c. Licata); Guaita (a. Conferma); Ferrara (d. Conferma); Ba (c. Acireale); Alfageme (a. Avellino); Marsili (c. Bitonto); Rizzo (d. Fasano); Gonzalez (d. Fasano); Matute (c. Conferma); Guastamacchia (d. Savoia); Lagzir (a. Hamrun Spartans); Boccia (d. Juve Stabia; Santarpia (a. Benevento).

BRINDISI – I biancazzurri sono scatenati: in questa settimana, infatti, hanno fatto registrare ben sette innesti. Il colpo più importante e rappresentativo, porta sicuramente la firma di Pietro Sicignano, difensore esperto ex Acireale e Potenza. Il parco under è quasi al completo, infatti in biancoazzurro hanno firmato in questi giorni ben sei calciatori, nell’ordine: Maglie, attaccante dalla Sampdoria; Zanghi, centrocampista dalla Gelbison; Nives, difensore dall’Andria; Santoro, difensore dalla Virtus Francavilla; Botta centrocampista scuola Benevento; Miruku, difensore dal Crotone.

Ufficialità: Lacarra (a. Sly Trani); Diagnè (c. Sly Trani); Pizzolla (c. Conferma); Abbinante (d. Mola); Iaia (c. Ostuni); Cerone (c. Savoia); Palazzo (a. Sly Trani); Merito (a. Conferma); Boccadamo (d. Conferma); Russo (p. Grumentum); Pizzolato (p. Conferma) Lacirignola (p. Conferma); Bottari (c. Gravina); Sicignano (d. Acireale) Maglie (a. Sampdoria)

Zanghi (c. Gelbison); Nives (d. Andria); Santoro (d. Virtus Francavilla); Botta (c. Benevento); Miruku (d. Crotone).

BISCEGLIE – Non ci sono ufficialità in questa settimana per i neroazzurri, che puntano alla riammissione in C, vista la sentenza di Picerno-Bitonto.

Ufficialità: Padulano (a. Marsala); Mansour (a. Anconitana); Manfrellotti (a. Nardò); Vona (d. Castrovillari); Fanelli (c. Trani); Murolo (d. Conferma); Pelliccia (d. Taranto); Guglielmi (d. Sassoferrato); D’Alba (d. Bari gio.); Tarantino (d. Conferma).

GRAVINA – Anche i murgiani in questa settimana non fanno registrare ulteriori innesti.

Ufficialità: Catinali (c. Grumentum); Panebianco (d. Fasano); Gjonaj (a. Castellaneta); Romeo (d. conferma); Chiaradia (c. Conferma); Ficara (a. Conferma); Puntoriere (a. Francavilla); De Feo (c. Nocerina); Vicino (p. Conferma); Correnti (c. Conferma); De Gol (d. Francavilla); Martellone (p. Sly); Montinaro (c. Avezzano); Giusti (a. Castelbaldo); Diomande (c. Barletta); Falco (c. Battipagliese); Franza (c. Afro Napoli); Sernia (c. Cosenza gio.); Gilli (d. Este); Ostuni (c. Molfetta)

FASANO – Si muove il mercato degli under anche per i brindisini, che vedono come nuovi arrivati due difensori e un attaccante. Il calciatore offensivo è Trovè, il ragazzo proviene dall’Otranto. I due difensori invece sono Vogliacco e Brescia: il primo è un ex Agnonese, mentre il secondo nella scorsa stagione ha vestito la maglia dell’Ostuni. Si sono aggregati al gruppo anche due membri della Juniores, i centrocampisti Lanzone e Antonicelli passano definitivamente in prima squadra.

Ufficialità: Monaco (c. Nocerina); Difino (c. Deghi); Cassano (d. Conferma); Cavaliere (a. Attaccante); Urquiza (d. Sambiase); Bernardini (c. Conferma); Procida (a. Barletta); Gaetani (a. Notaresco); Narese (c. Argentina); Russo (d. Tuttocuoio); Angelini (a. Bari gio.); Antonicelli (a. Pineto); Nadarevic (a. Sly Bari) ; Lanzone (c. Juniores); Antonicelli (c. Juniores); Trové (a. Otranto); Vogliacco (d. Agnonese); Brescia (d. Ostuni).

ANDRIA – Il mercato dei federiciani si è impennato nelle ultime ore. In questa settimana si registrano ben sei ingaggi. I biancazzurri blindano la porta con l’innesto di Petrarca, proveniente dal Lecce. Panarelli potrà anche contare su un difensore importante come Venturini, reduce dal campionato vinto con il Mantova. Arriva dall’Aversa il centrocampista Riggio, mentre si infoltisce la lista dei difensori con l’acquisto di De Santis dal Troina, Tutino dalla Reggina e Lacassia dallo Spezia.

Ufficialità: Lonardelli (c. Serie C Croata); Manzo (c. Taranto); Bussetto (c. Porto Tolle); Bolognese (c. Bitonto); Notaristefano (c. Gravina); Giuliano (d. Ragusa); Minacori (a. Agnonese); Adus (a. Montegiorgio); Minincleri (c. Mantova); Tusiano (a. Orta Nova); Zingaro (d. Conferma); Fontana (d. Picerno); Cristaldi (a. Nocerina); Anatrella (p. Nola); Petrarca (p. Lecce)

Venturini (d. Mantova); Riggio (c. Aversa); De Santis (d. Troina); Tutino (d. Reggina); Lacassia (d. Spezia).

MOLFETTA – Per i biancorossi arriva un difensore dalla Serie C, Layousse Diallo è ufficialmente un calciatore del Molfetta. Il centrale senegalese arriva dal Bisceglie.

Ufficialita: D’Angelo (d. Gravina); Capriati (c. Lavello); Triggiani (a. Conferma); Dinielli (d. San Severo); Ventura (a. Conferma); Rollo (p. Conferma); Pipoli (c. Vieste); Gogovski (c. Gravina); Lamacchia (c. Barletta); Pinto (d. Conferma); Mingiano (a. Sangiustese); Lavopa (c. Conferma); Monteduro (d. Conferma); Camara (a. Conferma); Legari (c. Conferma); Tucci (p. Conferma); De Angelis (a.Ciliverghe); Cianciaruso (c. Conferma); Frappampina (c. Bari Gio.); Diallo (d. Bisceglie)

TEAM ALTAMURA – L’attacco dei murgiani si rinforza con due under, il primo acquisto è Alex Avantaggiato, esterno proveniente dal Taranto, mentre il secondo attaccante arriva dalla Promozione Pugliese, Antonio Lorenzo giocherà per i biancorossi.

Ufficialità: Pantano (d. Nardò); Aperi (a. Feltre); Lanzolla (d. Andria); Croce (a. Conferma); Casiello (c. Conferma); Lucchese (c. Conferma); Guadalupi (c. Conferma); Scarimbolo (d. Conferma)

Zinfollino (p. Bitonto); Tedesco (a. Andria); Biason (c. Bitonto); Cannito (d. Corato); Palmisano (a. Casarano); Terrevoli (c. Bitonto); Avantaggiato (a. Taranto); Lorenzo (a. Scorrano)

NARDÒ – Il colpaccio per i neretini è servito, Francesco De Giorgi ritorna a vestire la maglia granata dopo le sue numerose esperienze in serie C. Il terzino nella passata stagione era capitano della Viterbese. A questo innesto si aggiungono le riconferme del centrocampista Mengoli e del difensore Stranieri. Per la porta, ingaggiato Gianmarco Centonze, under classe 2000 cresciuto nell’Us Lecce e reduce dall’esperienza al Francavilla in Sinni.

Ufficialità: Caputo (a. Barletta); Scialpi (c. Molfetta); Granado (a. Gravina); Zappacosta (c. Brindisi); Potenza (a. Grumentum); Romeo (d. Marsala); Mengoli (c. Conferma); De Giorgi (d. Viterbese); Stranieri (d. Conferma); Centonze (p., Francavilla in Sinni).