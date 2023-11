COPPA PUGLIA – Ritorno sedicesimi di finale: risultati e qualificate

Pomeriggio di Coppa Puglia quello odierno con le gare di ritorno dei sedicesimi di finale della manifestazione dedicata alle squadre di Prima e Seconda Categoria pugliesi. I risultati (in aggiornamento):

Atl. Vieste-Accademia Calcio Monte 30.11 h 14.30 (and. 2-2)

Audace Cagnano-Maracanà San Severo 0-2 (and. 1-4)

Real Zapponeta-S. Stornara 4-4 (and. 0-3)

Audace Barletta-Virtus Bisceglie 3-1 (and. 1-1)

Ideale Bari-Bitetto 29.11 h 20.30 (and. 4-0)

Rinascita Rutiglianese-Esperia Monopoli 1-0 (and. 6-0)

Real Sannicandro-Dimateam 4-5 (and. 1-2)

Atl. Martina-Real Putignano 0-3 (and. 0-7)

RS Crispiano-Real Mottola 3-1 (and. 3-1)

Giovani Cryos-Don Bosco Manduria 29.11 h 18 (and. 1-5)

S. Vito-Latiano 1-1 (and. 1-2)

Squinzano-Virtus S. Pancrazio 3-0 (and. 2-0)

Zollino-Vernole 0-2 (and. 3-8)

G. Aradeo-Cursi 0-1 (and. 3-3)

CD Poggiardo-P. Bagnolo 2-1 (and. 0-1)

Capo di Leuca-Presicce Acquarica 3-0 (and. 1-0)

(in grassetto le qualificate)

Le gare degli ottavi di finale si giocheranno il 17 e il 31 gennaio prossimi. Gli accoppiamenti saranno ufficializzati dopo sorteggio.