LECCE – Maglia commemorativa per Lorusso e Pezzella in occasione di Lecce-Bologna

In occasione del quarantennale dalla scomparsa di Michele Lorusso e Ciro Pezzella, il Lecce renderà loro omaggio indossando una divisa commemorativa per la partita casalinga contro il Bologna, in calendario per domenica prossima a mezzogiorno e mezzo.

I due calciatori giallorossi scomparvero tragicamente il 2 dicembre 1983. Entrambi militavano col Lecce in Serie B, allenato, all’epoca, da Eugenio Fascetti. Per paura di prendere l’aereo, Lorusso e Pezzella furono vittime di un incidente stradale, occorso nei dintorni di Mola di Bari, mentre erano intenti a raggiungere la stazione ferroviaria di Bari per poi salire a bordo del treno per Varese, dove giocava la squadra quella domenica.

Ormai diventati due bandiere giallorosse: Pezzella indossò la maglia del Lecce per 151 volte, mentre furono ben 418 le presenze racimolate da Lorusso, recordman nella storia del Lecce.