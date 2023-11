Prima Categoria/B-C, Seconda Categoria/B-C: il Giudice sportivo, gare del 26.11.2023

Provvedimenti del Giudice sportivo dopo le gare del 26 novembre 2023 in Prima e Seconda Categoria Puglia gironi B e C.

NB: Tra parentesi, le giornate di squalifica

PRIMA CATEGORIA B

A. FRAGAGNANO:

ATL. MARTINA: Massimiliano Maggi (1)

CASTELLANA:

GIOVANI CRYOS:

H. LATERZA:

LATIANO:

P. NOCI: Michele Portoghese (mass., fino al 07-12-23); Paolo Dalena (all, fino al 07-12-23); Giovanni Miccolis (1); Vito Valente (1)

R. PUTIGNANO:

R. RUTIGLIANESE:

REAL MOTTOLA:

RS CRISPIANO:

S. VITO: Stefano Melacca (dir., fino al 28-12-23)

SOCC. T. FASANO: Gianclaudio Semeraro (dir., 1)

STATTE:

VILLA CASTELLI:

PRIMA CATEGORIA C

CAPO DI LEUCA: Alessio Ruberti (1)

CURSI: Salvatore Leanza (1)

DB MANDURIA: Gregorio Micelli (dir., fino al 28-12-23)

F. TAVIANO: Pierpaolo D’Errico (1)

G. ARADEO: Marco Della Rocca (1)

MELPIGNANO:

N. AVETRANA:

P. BAGNOLO:

RUFFANO:

SAVA:

V. LECCE:

V. SAN PANCRAZIO: Antonio Eleni (1)

VERNOLE:

ZOLLINO: Ammenda di 100 euro

—

SECONDA CATEGORIA B

ARC. TRIGGIANO:

ATL. PALAGIANO: Vito Borracci (fino al 30-11-25)*

ATL. PEZZE: Giacomo Vinci (1)

BITETTO: Mattia Barile (1)

CAROSINO:

DIMATEAM:

ESP. MONOPOLI:

G. PALAGIANELLO:

GRUMESE: Antonio Lorusso (1)

KC CONVERSANO: Alessandro Fanizzi (1)

NT CELLAMARE:

PRO GIOIA: Francesco Vitale (2)

SAN GIORGIO:

TAF CEGLIE: Pierluigi Moro (1)

VC MESAGNE:

* “A seguito della mancata concessione di una punizione per un presunto fallo subito, rincorreva il direttore di gara proferendo all’indirizzo di questi frasi ingiuriose attingendolo altresì con uno sputo sul polpaccio. A fine gara, in prossimità degli spogliatoi, proferiva all’indirizzo dell’arbitro frasi gravemente ingiuriose e irriguardose in vernacolo”

SECONDA CATEGORIA C

CD POGGIARDO:

GC MURO:

KP GALLIPOLI:

PRESICCE ACQUARICA:

R. NEVIANO:

SALENTO SOCC. A.: Lorenzo Alessandrelli (1)

SAN DONACI:

SD PARABITA:

SG SURBO:

SOLETO: Alberto Attanasi (1); Lorenzo Zollino (1)

SQUINZANO:

TRICASE ASD:

VASTE POGGIARDO 91: Lucas M. Cobeaga (2)

VS TORCHIAROLO: Simone Gravante (1)