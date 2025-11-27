COPPA PUGLIA – I risultati del ritorno del secondo turno e le qualificate
In fase di completamento il secondo turno di Coppa Puglia. I risultati:
(pagina in aggiornamento)
Audace Gargano-Redheart Sannicandro 2-5 (and. 2-3)
San Giovanni Rotondo-Virtus Sammarco 4-3 (and. 0-3)
Troia-S. Agata di Puglia 2-2 (and. 3-3)
Molfetta Sportiva-Eagles Bisceglie 0-3 a tav. (and. 0-3 a tav.)
Etra Barletta-Real Zapponeta h 18 (and. 5-2)
S. Vito-Atl. Pezze h 17.30 (and. 5-2)
Fasano-KC Conversano 3-0 (and. 1-2)
Trianum-La Bari Sportiva 04/12 h 21 (and. 2-2)
FC Santeramo-Pro Gioia 0-1 (and. 2-2)
Olimpia Bitonto-Real Sannicandro 1-3 (and. 1-2)
Atl. Palagiano-Real Mottola 2-1 (and. 2-6)
Giovani Cryos-Pro Massafra h 14.30 (and. 2-2)
Pol. Galatone-S.P. Vernotico 0-3 a tav. (and. 0-3 a tav.)
Soccer D. Parabita-Poggiardo 91 h 20 (and. 0-1)
Capo di Leuca-Ruffano 2-4 (and. 3-2)
FC Manduria-Latiano 4-4 (and. 3-0)
V. San Pancrazio-Real Cellino 5-1 (and. 2-0)
Atl. Carmiano Magliano-Soleto 03/12 h 14.30 (and. 0-1)
Qualificate: Redheart Sannicandro, Virtus Sammarco, Troia, Eagles Bisceglie, Fasano, Pro Gioia, Real Sannicandro, Real Mottola, S.P. Vernotico, Ruffano, FC Manduria, V. San Pancrazio, …à
Accoppiamenti terzo turno: 7 e 21 gennaio; triangolare terzo turno: 7, 21 gennaio, 4 febbraio