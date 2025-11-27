AMATORI – Acli Over 30 e Over 40 Lecce: risultati 5ª giornata, classifica, prossimo turno
ACLI OVER 30 2025/26 – GIRONE A
GIORNATA 5
GS Castiglione-NT San Cassiano 2-2
Matino Sportiva-Grifoni Soleto 0-1
Marco Tunno Maglie-AC Palmariggi 3-2
Parabita City-Gi.Al. Galatina 3-2
Le-Ca. Racale-Scorrano 7-2
CLASSIFICA
Marco Tunno Maglie 15
Scorrano 12
Le.Ca. Racale 10
Grifoni Soleto 8
Gi.Al. Galatina 7
Matino Sportiva 7
Parabita City 6
Palmariggi 3
Gs Castiglione 2
Nt San Cassiano 1
PROSSIMO TURNO
GIORNATA 6
Grifoni Soleto-Parabita City 29/11 h 14.30
Scorrano-Matino Sportiva 01/12 h 20.30
NT San Cassiano-Le.Ca. Racale 29/11 h 14.30
Palmariggi-GS Castiglione 01/12 h 20.30
Gi.Al. Galatina-Marco Tunno Maglie 01/12 h 20.45
CLASSIFICA MARCATORI (prime posizioni)
8 RETI: Avantaggiato R. (MT Maglie);
7 RETI: M. De Donno (MT Maglie);
5 RETI: Cotardo D. (Scorrano), Cretì G. (Parabita City), D’Amilo M. (Le.Ca. Racale);
—
ACLI OVER 30 2025/26 – GIRONE B
GIORNATA 5
AC Ugento-Rossoblù Tricase 4-1
Pedone C. Salento-Presicce Acquarica 4-3
Ascla Atl. Tiggiano-Am. Capo di Leuca 1-1
AC Alliste-Gac Taurisano 3-0
Rudianus-Acas Salve 0-2
CLASSIFICA
Acas Salve 15
Ugento 12
Alliste 10
Presicce-Acquarica 7
Capo Di Leuca 7
Gac Taurisano 6
Rossoblu Tricase 6
Ascla Tiggiano 4
Rudianus 3
Pedone C. Salento 3
PROSSIMO TURNO
GIORNATA 6
Presicce Acquarica-Ugento 29/11 h 15
Gac Taurisano-Pedone C. Salento 28/11 h 20.30
Capo di Leuca-Alliste 01/12 h 20.30
Acas Salve-Ascla Tiggiano 29/11 h 14.30
Rossoblu Tricase-Rudianus 29/11 h 15
CLASSIFICA MARCATORI (prime posizioni)
5 RETI: Calabrese A. (Acas Salve);
4 RETI: Ponzetta M. (AC Ugento);
3 RETI: Baglivo M. (Presicce Acquarica), Corsano A. (Presicce Acquarica);
—
ACLI OVER 40 2025/26
GIORNATA 5
Amici Muro Leccese-AC Lucugnano 1-0
Virtus Casarano-FC Casarano 0-2
AC Spongano-Cannole 0-2
Galatone-Real Collepasso 3-3
Supp. Casarano-CD Otranto 1-9
Casaranese-Matino Sportiva 3-1
Riposa Sp. Sanarica
CLASSIFICA
Amici Muro L. 13
Fc Casarano 12
Casaranese 12
Lucugnano 10
Real Collepasso 8
Cd Otranto 6
Virtus Casarano 6
Matino Sp. 6
Cannole 6
Sp. Sanarica 4
Galatone 1
Spongano 0
Supp. Casarano 0
PROSSIMO TURNO
GIORNATA 6
Lucugnano-Casaranese 01/12 h 20.30
Real Collepasso-Amici Muro L. 29/11 h 14.30
CD Otranto-Galatone 03/01 h 14.30
Cannole-Sp. Sanarica 29/11 h 14.30
Virtus Casarano-Spongano 29/11 h 14.30
Matino Sp.-FC Casarano 30/11 h 10
Riposa Supp. Casarano
CLASSIFICA MARCATORI (prime posizioni)
11 RETI: Dhimaj A. (CD Otranto);
8 RETI: Toma A. (Matino Sportiva);
6 RETI: Caricato I. (Real Collepasso);
(…)